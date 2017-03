Suche nach Person in Glanfluss abgebrochen

Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt und eine Freiwillige Feuerwehr wurden Sonntagvormittag alarmiert, es hieß ein Fußgänger könnte in die Glan gestürzt sein. Mittlerweile wurde die Suche ergebnislos abgebrochen.

Die Suchaktion nach einer angeblich in die Glan gestürzten Person ist am Sonntagnachmittag abgebrochen worden. Laut einer Anzeige sollte ein Mann in den Fluß gesprungen sein. Feuerwehrtaucher, freiwillige Helfer sowie der Polizeihubschrauber suchten das Stadtgebiet entlang der Glan bis nach Ebenthal ab - jedoch ohne Ergebnis. Eine Vermisstenanzeige ist bei der Polizei nicht eingelangt.