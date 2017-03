Messerstecherei in Klagenfurter Disco

In einer Diskothek in Klagenfurt ist es in der Nacht zu einer Massenschlägerei samt Messerstecherei gekommen. Vier junge Kärntner wurden verletzt. Auslöser sollen sechs Jugendliche gewesen sein, die eine Kellnerin belästigt haben sollen.

Sechs junge Männer aus Klagenfurt, Wolfsberg und St. Veit sollen eine 21 Jahre alte Kellnerin der Diskothek belästigt haben. Ein Bekannter der Frau wollte sie vor der Gruppe in Sicherheit bringen. Doch der 27-Jährige rechnete offenbar nicht mit einer so massiven Gegenwehr. Aus der anfänglichen Lapalie entwickelt sich ein, wie die Polizei sagte, Raufhandel zwischen zehn Personen. Ein 18-jähriger Lehrling aus Klagenfurt zog ein Messer und ging auf seine Kontrahenten los. Zwei Männer erlitten tiefe Stich- und Schnittverletzungen, zwei weitere bekamen oberflächliche Schnittverletzungen ab. Eine Fahndung nach dem mutmaßlichen Messerstecher ist in der Nacht ergebnislos verlaufen. Er wird wegen des Tatverdachts der schweren Körperverletzung gesucht.

Ebenthal: Polizist bei Amtshandlung verletzt

Auch in Ebenthal bei Klagenfurt musste die Polizei am Abend zu einem Raufhandel ausrücken. Ein stark alkoholisierter 30-Jähriger konnte wenig später als Auslöser ausgeforscht werden. Er verhielt sich gegenüber den Polizisten äußert aggressiv und wurde handgreiflich. Bei der Festnahme des Kärntners wurde ein Polizeibeamter verletzt. Der Mann wird wegen Körperverletzung und Widerstandes gegen die Staatsgewalt angezeigt.