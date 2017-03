Betrunkenes Trio täuschte Raub vor

Eine wie es im Volksmund heißt „besoffene G’schicht“ endet für drei junge Männer mit einer Anzeige. Sie haben in Spittal an der Drau einen Überfall vorgetäuscht, weil eine Auslagenscheibe zu Bruch ging.

Die zerschlagene Auslagenscheibe eines Geschäftes und drei junge Männer in der Nähe - dieses Bild bot sich der Polizei, als sie am Hauptplatz in Spittal an der Drau eintraf. Die Männer aus Wien und dem Bezirk Villach Land gaben gegenüber den Beamten an, sie seien Opfer einer Straftat geworden. Unbekannte Täter hätten sie in einen Streit verwickelt und dabei habe einer der Unbekannten einen der ihren in die Auslagenscheibe geworfen.

Mit „Hammer“ bewaffneter Täter

Einer dieser angeblichen Täter habe einen Hammer bei sich gehabt, so die Geschichte der drei Männer. Sie ist allerdings erfunden, wie die Polizei in wochenlangen Ermittlungen feststellte. In Wahrheit seien die drei Männer betrunken gewesen, einer ist von allein in die Auslagenscheibe getorkelt. Aus Furcht, für den Schaden gerade stehen zu müssen, hätten sie den Überfall erfunden, so die Polizei. Mittlerweile haben die drei die kaputte Scheibe dem Geschäftsinhaber bezahlt - sie werden dennoch angezeigt: wegen Sachbeschädigung und weil sie eine Straftat vorgetäuscht haben.