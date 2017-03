Gesundheitsfonds: Rüffel vom Rechnungshof

Der Bundesrechnungshof übt Kritik am Kärntner Landesgesundheitsfonds. Laut einem Bericht habe das Land Kärnten seine Kontrollrechte nicht wahrgenommen. Auch gebe es in Kärnten doppelt soviele Mitarbeiter wie in Vorarlberg.

Der Kärntner Gesundheitsfonds ist für die Planung und die Finanzierung des Gesundheitssektors zuständig. Der Rechnungshof nahm die Jahre 2010 bis 2014 unter die Lupe und verglich Kärnten mit Vorarlberg. Die auffälligsten Details: Die Kosten stiegen in diesem Zeitraum in Kärnten um mehr als 60 Prozent - laut Rechnungshof, weil der Fonds seit einer Umorganisation im September 2012 von zwei gleichberechtigten Geschäftsführern geführt wird. Auch seien die Kosten wegen Investitionen in eine neue Büroausstattung gestiegen.

Zehn statt fünf Mitarbeiter

Mit zehn Vollzeitbeschäftigungen gebe es zudem mehr als doppelt so viele Mitarbeiter wie in Vorarlberg, so die Kritik des Rechnungshofes. Das Land argumentierte als Reaktion auf den Rechnungshofbericht, dass auch wesentlich mehr Aufgaben übernommen worden seien. So sei der Fonds in Kärnten beispielsweise auch Servicestelle für Medizinstudenten oder regle die spitalsübergreifende Facharztausbildung.

Rechnungshof empfiehlt zu sparen

Der Rechnungshof empfiehlt dennoch, Maßnahmen zur Kostensenkung zu prüfen. Kritik übte der Rechnungshof daran, dass das Land dem Fonds die Nutzung von Räumlichkeiten und Buchhaltung nicht verrechnet habe. Außerdem habe man seine Kontrollrechte beim Fonds nicht wahrgenommen, heißt es im Bericht. Das Land kündigte im Gegenzug an, dass es beim Kärntner Gesundheitsfonds nun umfassende Gebarungskontrollen und auch thematische Schwerpunktkontrollen geben wird.