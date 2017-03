Salcher gewinnt erstmals Gesamt-Weltcup

Der Kärntner Paraskifahrer Markus Salcher hat am Freitag erstmals den Gesamt-Weltcup gewonnen. Ein dritter Platz im Riesentorlauf beim Finale in Pyeongchang reichte dem 25-Jährigen, um sich die große Kristallkugel zu sichern.

Im Kampf um die große Kristallkugel kann Salcher nun nicht mehr von der Spitze verdrängt werden. „Es ist einfach unglaublich. Ich habe schon sehr lange davon geträumt. Es ist grandios, dass ich den Gesamtsieg nach Hause gebracht habe“, so Salcher nach seinem ersten Riesentorlauf-Podestplatz in der Klasse der stehenden Herren in dieser Saison.

Der zweifache Paralympics-Sieger hat neben der großen auch die kleinen Kristallkugeln für die Siege in der Abfahrts- und Super-G-Wertung geholt. Die Bewerbe in Pyeonchang in Südkorea gelten als Generalprobe für die Weltmeisterschaft im nächsten Jahr.

GEPA/Christopher Kelemen

Salcher gewann in dieser Saison bereits zwei Goldmedaillen bei den Para-Weltmeisterschaften in Tarvis, mehr dazu in Super G: Wieder Gold für Salcher. Markus Salcher ist seit seiner Geburt halbseitig gelähmt, er ist beruflich beim Zollamt Klagenfurt beschäftigt. Seit dem Jahr 2010 startet er bei internationalen Skirennen.