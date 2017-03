Erster Campingplatz für Radfahrer

In Kleblach-Lind am Drauradweg wird ein Campingplatz für Radfahrer entstehen. Mobilhomes und auch Zelte, Waschservice, Pannensets, Ersatzteile sowie Ladestationen für e-Bikes sollen zur Verfügung stehen.

Laut Tourismuslandesrat Christian Benger (ÖVP) wurde im Herbst 2016 eine neue Förderschiene des Landes entwickelt. Der „Berg-Rad-See-Topf“ im Gemeindereferat unterstützt nachhaltige touristische Infrastruktur in den drei Bereichen Berg-Rad-See, die der Tourismusstrategie entsprechen und den Gästetrends entgegen kommen.

Drauradweg

Gäste wollen Land und Leute kennenlernen und sich in der Natur bewegen. Dafür brauche man die passende Infrastruktur. Dieses Gästeverhalten belegen auch sämtliche Studien und Marktforschungen, so Benger. So entsteht nun in Kleblach-Lind der 1. Radcampingplatz. Die Gesamtinvestition beträgt über 700.000 Euro, davon kommen 250.000 Euro aus dem Fördertopf.

Mit fünf Sternen ausgezeichneter Radweg

Der Drauradweg ist einer von fünf in ganz Europa, der vom deutschen Radfahrerclub (ADFC) 2016 mit fünf Sternen ausgezeichnet wurde. Schon 2010 errichtete die Gemeinde an der Drau eine Freizeit- und Erholungsanlage mit Badesee ein, die auch von den Drau-Radlern gerne genutzt wird. Die Erweiterung der Badeanlage, qualitativ verbesserte Infrastruktur (Kiosk, Gastonomie, Sanitäranlagen) gehören ebenso zum Projekt wie der neue Campingplatz. Auch der bestehende Badesee wird im Zuge der Umsetzung des Projektes um einen Rundweg mit besonderen Rastplätzen attraktiver gemacht, so Benger.

