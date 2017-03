Großbrand bei Erik Schinegger

In Agsdorf im Bezirk Feldkirchen ist am Freitagvormittag ein Wirtschaftsgebäude in Flammen aufgegangen. Das Feuer drohte auf ein Wohnhaus überzugreifen. Das Gebäude gehört zum Anwesen des Ex-Skirennläufers Erik Schinegger.

Kurz nach 10.00 Uhr heulten in St. Urban (Bezirk Feldkirchen) die Sirenen. Ein Wirtschaftsgebäude stand im Vollbrand. Die Rauchwolke war von Weitem zu sehen. Mehrere Feuerwehren standen im Einsatz. Dass Gebäude gehört dem Ex-Skirennläufer Erik Schinegger.

Privat

Das Wirtschaftsgebäude diente unter anderem als Lager für die Geräte und Utensilien der Schischule, die Erik Schinegger leitet. „Die Saison ist ja gerade erst zu Ende gegangen und wir haben jetzt alles eingelagert. Ich weiß nicht, warum gerade mir das passiert“, sagte Schinegger im ORF-Interview. Ein Neffe von ihm hatte das Feuer bemerkt und Alarm geschlagen. „Es dürfte eine Explosion gegeben haben“, so Schinegger. Die Brandursache sei aber noch völlig unklar. Schinegger selbst versuchte noch, einen Wagen aus dem Stall zu bringen, „aber da sind schon die Ziegeln vom Dach gefallen.“

ORF

Der Brand ist laut Feuerwehrkommandant Friedrich Nusser unter Kontrolle. „Drei Nebengebäude waren von den Flammen bedroht, wir konnten aber ein Übergreifen verhindern“, so Nusser. Wie hoch der Schaden ist, war vorerst noch unklar.

Privat/Karl Schermanz

Derzeit wird gerade ein Kinofilm über das bewegte Leben des Ex-Skirennläufers in Kärnten gedreht, mehr dazu in Dreharbeiten zu Schinegger-Film angelaufen. „Ich war gerade so in Hochstimmung und jetzt das“, so Schinegger. „Aber gut, mein Leben ist halt eine Hoch- und Tiefschaubahn.“ Der Schaden sei durch eine Versicherung gedeckt, so Schinegger. Zunächst sei aber wichtig, dass nicht noch mehr passiert.