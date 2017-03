Eisenbahnkreuzung in Föderlach gesperrt

In Föderlach in der Gemeinde Wernberg ist ab Montag die Eisenbahnkreuzung auf der Landesstraße wegen Bauarbeiten gesperrt. Der Zugsverkehr ist nicht beeinträchtigt. Für Fußgänger gibt es ein Shuttleservice, Autofahrer werden umgeleitet.

Die Bahnverbindung zwischen Villach und Velden ist durch die Baustelle nicht beeinträchtigt. In der Zeit von 20. März bis 2. April werden die Arbeiten - wenn nötig - für den Zugverkehr unterbrochen. Die Überquerung der Eisenbahnkreuzung ist für Fußgänger nur in der Nacht möglich und zwar in der Zeit von 22.00 Uhr bis 8.00 Uhr. Untertags wird für Fußgänger ein Shuttle-Service eingerichtet. Fußgänger sollten damit rechnen, dass sie 15 Minuten länger brauchen, um zum Bahnhof Föderlach zu gelangen, heißt es in einer Aussendung der ÖBB. Auch für Autofahrer kommt es durch die Umleitung zu Verzögerungen, sagte ÖBB-Pressesprecher Christoph Posch.

Nachtarbeit für rasche Abwicklung

Neben den Auswirkungen für die Verkehrsteilnehmer wird es für die Anrainer erhöhte Lärm- und Staubbelastungen geben. Die ÖBB bitten um Verständnis. „Wir tun alles, um die Auswirkungen auf Anrainerinnen und Anrainer so gering wie möglich zu halten.“ Um dieses Bauprojekt so schnell wie möglich abzuwickeln werden die Arbeiten auch in der Nacht durchgeführt. Eine Anrainerinformation sei an 2.600 Haushalte versendet, heißt es in der Aussendung der ÖBB. Auch nahegelegene Schulen seien informiert worden.

In die Erneuerung der Gleisanlagen in Föderlach werden 1.130.000 Euro investiert, heißt es in der Aussendung der ÖBB. Bis zu 20 Mitarbeiter werden während der zwei Wochen beschäftigt. Der Umbau sei nötig, um die Sicherheit der Fahrgäste zu garantieren. Die Gleisdeckungsplatten werden abgetragen und das Schotterbett wird gereinigt. Danach werden die Weichen wieder eingebaut und verschweißt, das Gleisbett wird mit speziellen Maschinen wieder instand gesetzt.