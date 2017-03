Neuer Prozess um Hypo-Sonderdividende

Am Landesgericht Klagenfurt müssen sich vier Ex-Vorstände der Hypo erneut wegen Untreue verantworten. Schuldig bekannte sich nur Josef Kircher, die anderen Angeklagten erklärten sich „nicht schuldig“.

In dem Verfahren waren die vier Bankmanager Tilo Berlin, Siegfried Grigg, Wolfgang Kulterer und Josef Kircher auch wegen eines Vorzugsaktiendeals angeklagt worden. In dieser Causa bestätigte das Höchstgericht die Verurteilungen, sie sind also rechtskräftig - mehr dazu in Hypo-Sonderdividende: Urteile teilweise aufgehoben. Allerdings muss über die Strafhöhe neu beraten werden. Das Verfahren wurde Richterin Ute Lambauer zugeteilt, die dem Schöffensenat vorsitzen wird.

Vorzugsaktie: Risikoloser Verdienst

Alle vier Angeklagten erscheinen am Donnerstag im dunklen Anzug, das Haar erscheint noch etwas grauer als beim ersten Prozess zu dieser Causa. Ex-Hypochef Wolfgang Kulterer verbüßt seine Haftstrafe derzeit in der Justizanstalt-Außenstelle Rottenstein. Er sagte, er arbeite dort in der Landwirtschaft und studiere laufend Akten.

Das Verfahren vor dem Schöffensenat unter dem Vorsitz von Richterin Ute Lambauer reicht zurück in die Jahre 2007 und 2008. Damals gab die eigenkapitalschwache Hypobank Vorzugsaktien aus und gewährte prominenten Kunden eine Rückkaufgarantie. Diese konnten also risikolos verdienen. Der Hypo Vermögensverwaltung sei dadurch ein Millionenschaden entstanden, urteilte das Gericht schon 2014. Die Schuldsprüche wegen Untreue gegen die Ex-Hypobanker Kulterer, Tilo Berlin, Josef Kircher und Siegfried Grigg sind auch rechtskräftig.

Strafmaß wird neu festgelegt

Aufgehoben hat der Oberste Gerichtshof allerdings jenen Teil, der die Auszahlung von einer Sonderdividende an die prominenten Investoren betrifft. Daher muss in diesem Prozess das Strafausmaß neu festgelegt werden. Staatsanwalt Robert Riffel lieferte die vom Höchstgericht geforderten Präzisierungen nach, er blieb bei dem Vorwurf der Untreue, denn die Auszahlung der Dividende von 2,5 Millionen Euro sei in den Satzungen nicht vorgesehen und daher zum Schaden der Hypo-Vermögensverwaltung gegangen.

Laut der Anklage sind Josef Kircher und Tilo Berlin unmittelbare Täter, Grigg und Kulterer Beitragsträger. Kulterer habe als damaliger Vorstand der Flick-Privatstiftung den Wunsch nach einer Bonuszahlung erst an den Bank-Vorstand herangetragen. Das sei strafrechtlich nicht verwerflich, sagte Kultereres Anwalt, es sei damals angesichts der Marktlage ein berechtigter Wunsch der Investoren gewesen.

Anwalt: Jeder hätte gerne mehr Zinsen

Der Anwalt von Siegfried Grigg sagte, „das ist ja so, wenn jeder von uns zu seiner Bank geht und sagt, ich hätte gerne ein wenig mehr Zinsen“. Auch die Rechtsanwälte von Tilo Berlin sehen keinen Schaden und fordern einen Freispruch. Josef Kircher bekannte sich hingegen - wie im ersten Prozess - als Einziger der vier Angeklagten schuldig. Am Nachmittag werden die Angeklagten weiter einvernommen. In der Causa der Sonderdividende gilt die Unschuldsvermutung.

