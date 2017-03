BZÖ-Prozess vor Urteilsverkündung

Im Prozess um die BZÖ-Wahlkampfbroschüre 2009 am Landesgericht Klagenfurt werden für Donnerstag die Urteile erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten Wahlwerbung mit öffentlichen Mitteln und somit Untreue vor.

Angeklagt sind die ehemaligen Regierungsmitglieder Gerhard Dörfler, Uwe Scheuch, Harald Dobernig und Stefan Petzner. Die Broschüre ging vier Tage vor der Landtagswahl 2009 an 220.000 Kärntner Haushalte: Sie war im Stil des damaligen BZÖ-Wahlkampfs gehalten und wurde mit öffentlichen Mitteln bezahlt. Laut Anklage geht es für das Land um einen Schaden von 219.000 Euro - mehr dazu in Prozessauftakt: Ex-Politiker wegen Untreue vor Gericht.

APA/Gert Eggenberger

Zwei Geständnisse zu Wahlbroschüre

Gestalter Petzner und Dobernig, damals Finanzlandesrat, gestanden bald nach Prozessbeginn, dass die Broschüre bewusst für Parteiwerbung genutzt werden sollte - mehr dazu in Wahlkampfbroschüre: Nach Petzner gesteht auch Dobernig. Dörfler und Scheuch steuerten jeweils 5.000 Euro aus ihren Regierungsreferaten bei, sagten aber, die BZÖ-nahe Gestaltung hätten sie vor dem Versand nie gesehen - mehr dazu in Untreue: Nach Dörfler bekennt sich auch Scheuch nicht schuldig.

Am Donnerstagvormittag werden noch letzte Zeugen befragt. Nach den Plädoyers wird der Schöffensenat unter dem Vorsitz von Richter Christian Liebhauser-Karl die Urteile sprechen. Das gilt auch für den Vorwurf der Vorteilsnahme, der allein Dörfler betrifft. Er gab am Montag zu, eine Baufirma 2004 im Zuge der Sanierung des Loibltunnels um ein bis drei Prozent der Auftragssumme als „Sponsoring“ für Verkehrssicherheit ersucht zu haben - mehr dazu in BZÖ-Prozess: Geständnis von Dörfler. Das Geständnis gilt wie auch die lange Verfahrensdauer als wesentlicher Milderungsgrund.

Anklage gegen Dörfler ausgeweitet

Dörfler droht darüber hinaus aber weiteres Ungemach: Ein hochrangiger Beamter sagte vergangene Woche aus, bei Auftragsvergaben von Straßenbauprojekten habe Dörfler in mehreren Fällen Beamte zu Umreihungen der Bieter angewiesen, und zwar zugunsten politisch genehmer Baufirmen. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft listete vorerst acht möglicherweise betroffene Bauprojekte auf und geht von mindestens 300.000 Euro Schaden aus. Die Anklage gegen Dörfler wurde auf Untreue und Missbrauch der Amtsgewalt ausgeweitet.

Diese Vorwürfe werden am Donnerstag noch kein Thema sein: Die Staatsanwaltschaft will sämtliche Vergabeverfahren in Dörflers zwölfjährigen Amtszeit als Straßenbaureferent prüfen, das sind mehrere tausend Verfahren. Dörfler selbst hat mittlerweile politisch Konsequenzen gezogen, er legte sein Mandat als FPÖ-Bundesrat zurück - mehr dazu in Anklage ausgeweitet: Dörfler tritt zurück.