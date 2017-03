Snowboard-WM-Quali: Villacherin vorne

Die Villacherin Daniela Ulbing (ASKÖ Landskron) war am Mittwochnachmittag schnellste in der Qualifikation für den Parallel-Slalom bei der Snowboard-WM in der Sierra Nevada. Im Rennen hat sie sich bereits für das Finale qualifiziert.

Die 18 Jahre alte Daniela Ulbing war in der Sierra Nevada eine Klasse für sich. Sie distanzierte die tschechische Mitfavoritin Ester Ledecka um 0,8 Sekunden. Ulbing startet in Spanien ab 16.15 Uhr mit dem Trikot der Weltcup-Führenden, sie hat heuer bereits zwei Rennen gewonnen

Weitere Kärntnerin auf Rang fünf

Auf Rang fünf landete mit Ina Meschik (ASKÖ Landskron) eine weitere Kärntnerin. Sie schied aber schon im Achtelfinale aus. Die St. Veiterin Sabine Schöffmann komplettierte die Kärntner ÖSV-Phalanx mit Rang 9. Bei den Herren war Benjamin Karl der schnellste. Der St. Urbaner Alexander Payer qualifizierte sich als 14. für das Finale.