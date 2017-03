WIFI Kärnten: Religiöse Symbole erwünscht

In der Debatte um ein mögliches Kopftuchverbot in Bildungseinrichtungen setzt das Wirtschaftsförderungs-Institut Kärnten (WIFI) einen bewussten Kontrapunkt. Religiöse Symbole seien als Zeichen der Vielfalt durchaus erwünscht.

Mit dieser Haltung unterscheidet sich das WIFI Kärnten klar vom Berufsförderungsinstitut (bfi) in der Steiermark. Dort wurde Mitarbeitern das Tragen religiöser Symbole verboten. Das betrifft Kopftücher ebenso wie die jüdische Kippa. Damit reagiert das bfi Steiermark auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs, der ein Kopftuchverbot am Arbeitsplatz erlaubte. Die Weisung gilt aber nicht für Besucher der Kurse.

Das sei nicht nachvollziehbar, sagt WIFI Geschäftsführer Andreas Görgei. Man sei Teil der Wirtschaft und habe ein christliches Fundament. Eine der christlichen Tugenden sei die Toleranz. Man lasse sich die christlichen Symbole nicht verbieten und freue sich, wenn andere auch einen Glauben haben und diesen zeigen.

„Flüchtlinge in Wirtschaft integrieren“

Man wollte Flüchtlinge, die oft Unglaubliches hinter sich haben, in die Wirtschaft zu integrieren, daher wolle man nicht rückständig mit Verboten arbeiten, so Görgei. Befürworter der Kopftuchverbots sagen, die andren Religionen seien der christlichen auch nicht so tolerant. Dazu sagte Görgei, das sei eine „wie du mir so ich dir“ Haltung, die man nicht nachvollziehen könne. „Eine christliche Kultur lässt das nicht zu. Jeder, der sich auf diese Werte beruft, müsste zum Schluss kommen, dass sich eine tolerante, offene Gesellschaft über Vielfalt freut und damit eine bessere Gesellschaft wird.“

