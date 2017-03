Null-Prozent-Finanzierung ist nicht billig

Jetzt kaufen, später zahlen oder Nullprozent-Finanzierungen locken Kunden in Möbelhäuser, Sport- und andere Geschäfte. Für viele Menschen, vor allem junge, sind diese Lockangebote der Weg in die Schuldenfalle. Sie verlieren den Überblick.

In der Schuldnerberatung Klagenfurt türmen sich die Ordner der Klienten, die um Beratungsgespräche bitten. Sie alle suchen einen Ausweg aus dem Finanzdebakel. Probleme mit Krediten, die den Schuldnern über den Kopf wachsen, habe es schon immer gegeben, sagt Leiter Karl Kleindl. Doch die Lockangebote, praktisch alles sofort kaufen zu können - sei es auf Kredit oder in Ratenzahlung - sei der Weg in die Schuldenfalle.

Mehrere Kredite summieren sich

Den Menschen werde suggeriert, dass die Waren nichts kosten. Man biete Kredite mit null Prozent Zinsen an, meist mit 36 Monatsraten. Es gebe Angebote für Handys zu 9,90 Euro Monatsraten, ebenso wie Fernseher oder teure Kaffeemaschinen. Die Leute übersehen, dass die einzelnen Raten, wenn man mehrere solcher Angebote annimmt, mit dem monatlichen Budget nicht bezahlbar seien, heißt es von der Schuldnerberatung.

Viele Menschen hätten gar keinen Überblick über das Geld, das sie pro Monat zur Verfügung haben. Einmal bei der Schuldnerberatung angekommen, sei es schon zu spät, sagte Kleindl: „Man müsste den Leuten bewusst machen, ein Haushaltsbudget zu machen, dass man weiß wie viel Geld kommt herein, was habe ich für Ausgaben. In vielen Familien ist Geld aber kein Thema. Der Umgang mit Taschengeld wird nicht besprochen.“ Die Schulen sehen sich auch nicht zuständig, den Kindern zu erklären, wie ein Konto und das Wirtschaftsleben funktioniere.

Umgang mit Geld in Familie lernen

Den verantwortungsvollen Umgang mit dem Geld könne man lernen, meint auch Mario Drussnitzer vom Konsumentenschutz der Arbeiterkammer. Denn dann würde man wissen dass Kreditverträge immer auch Kleingedrucktes beinhalten. Denn beim Vertrag könne auch der Abschluss einer Risikoversicherung dabei sein, das kostet extra. Oder eine Bearbeitungsgebühr werde eingehoben. Dann stelle man fest, dass der effektiven Zinssatz in Prozent nicht mehr null, sondern 1,5 oder sogar 3,5 Prozent betrage.

Wirklich teuer werde es dann, wenn mehrere Kredite abgeschlossen werden und Raten nicht mehr termingerecht bezahlt werden könnten. Dann folgen Briefe eines Inkassobüros und man sei verpflichtet, den gesamten Kredit auf einmal zu zahlen. Das ist für viele aber unmöglich. Besser sei es allemal, anzusparen und sich dann etwas zu leisten.

