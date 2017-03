Günstig Sommersportartikel kaufen

Am 18. und 19. März findet in Klagenfurt (Messehalle 3) die Sommersportbörse der Arbeiterkammer statt. Villach folgt am 8. und 9. April am Gelände der Villacher Feuerwehr in Seebach, jeweils 10.00 bis 15.00 Uhr.

Wer Sommersportartikel über die AK-Börse verkaufen will, muss seinen Artikel ab 10.00 Uhr vor Ort registrieren lassen, seine Preisvorstellung und Daten bekanntgeben. Die AK wickelt den Kauf ab, man kann sich am selben Tag das Geld abholen. Ein Euro wird an „Licht ins Dunkel“ gespendet. Was nicht verkauft wird, wird gespendet oder muss abgeholt werden. Die Börse endet am Sonntag um 15.00 Uhr.

Börse zum Anfassen

Der Vorteil sei laut Ferdinand Hafner von der AK, dass man sich die Artikel anschauen und sie auch ausprobieren könne. Erstmals könne man als Anbieter heuer im Internet nachschauen, ob die angebotenen Artikel bereits verkauft wurden und sein Geld abholen.

Angenommen werden Sportartikel wie Fahrräder und Zubehör, Rollerblades, Skateboards, Reitzubehör, Tennisausrüstungen, Fitnessgeräte, Golf-Equipment, Federballschläger, Schwimmausrüstung, Fußbälle sowie Fußballschuhe und Fußballtrikots, Klettersport-Ausrüstungen, Boards, Tischtennisschläger, Yogamatten, Wanderausrüstung etc.

Nicht angenommen werden Straßenschuhe, Straßenbekleidung, stark verschmutzte sowie beschädigte Artikel.

