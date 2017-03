Höchste Geburtenrate seit zehn Jahren

In Kärnten kommen laut Landesstatistik wieder mehr Babys zur Welt. Mit 4.870 Babys wurden im letzten Jahr 220 Babys mehr geboren als 2015. Das sei die höchste Geburtenrate der letzten zehn Jahre, heißt es vom Land.

Der Zuwachs um 220 Babys entspricht einem Anstieg von fast fünf Prozent - das sei ein deutliches Indiz für die positive Entwicklung und den wieder gestiegenen Optimismus in Kärnten, zeigt sich Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) in einer Aussendung des Landes erfreut. Mit dem Zuwachs an Geburten liege Kärnten auch knapp über dem Bundesschnitt. Auch die Zahl der Verstorbenen sei im Jahr 2016 zurückgegangen.

Noch immer mehr Tote als Neugeborene

So positiv diese Werte auch sind: Die Geburtenbilanz in Kärnten ist dennoch nach wie vor negativ. Das heißt, immer noch sterben über 1.000 Kärntner mehr, als es Neugeborene gibt. Positiv anzumerken ist, dass das Minus bei der Geburtenbilanz kleiner geworden ist.

Trotz dieser negativen Geburtenbilanz wächst Kärntens Bevölkerung. Zu verdanken ist dieser Umstand der Zuwanderung, auch wenn diese zuletzt nachgelasen hat. Im Vorjahr ist die Bevölkerung in Kärnten um über 600 Personen angewachsen. Im Jahr davor waren es noch über 2.800.

Ausländeranteil unter Bundesdurchschnitt

Beim Ausländeranteil liegt Kärnten übrigens klar unter dem Bundesdurchschnitt. Jede zehnte in Kärnten lebende Person wurde im Ausland geboren, im Bundesdurchschnitt ist es jeder siebente. Die meisten Ausländer hat die Bundeshauptstadt. Jeder vierte ist in Wien Zuwanderer.

Einen positiven Trend gibt es für Kärnten auch am Arbeitsmarkt: Die Beschäftigungszahl wächst, während die Arbeitslosigkeit sinkt. So standen Ende Februar insgesamt 201.051 Arbeitnehmer in einem Beschäftigtenverhältnis. „Das ist der höchste Februar-Beschäftigtenstand, der jemals in Kärnten verzeichnet werden konnte“, so Landeshauptmann Peter Kaiser und Arbeitsmarktreferentin Gaby Schaunig.

Nach einer Aussendung des Landes waren im Februar im Vergleich zum Vorjahresmonat mehr als 1.200 Kärntner weniger arbeitslos gemeldet. Insgesamt gibt es 30.484 Arbeitssuchende in Kärnten.