Dreharbeiten zu Schinegger-Film angelaufen

In Kärnten wird ein Kinofilm über den ehemaligen Skirennläufer Erik Schinegger gedreht. Am zweiten Drehtag wurde bereits eine der Schlüsselszenen des 3,5 Millionen Euro-Films auf der Gerlitzen in Angriff genommen.

Bis zum 19 Lebensjahr wurde Erik Schinegger für ein Mädchen gehalten. Er gewann die Damenabfahrt der Weltmeisterschaft 1966. Erst später wurde bei einem medizinischen Test festgestellt, dass „Erika“ Schinegger genetisch einem Mann glich. Nach der Geschlechtsumwandlung ließ Erika ihren Vornamen auf Erik abändern. Der Rest ist Geschichte, Filmgeschichte.

Zu laute Almhüttenmusik - die Nerven liegen blank

Am Set auf der Gerlitzen ist „Zeit“ Geld. Die Nerven können deshalb schon einmal blank liegen, wenn die Dreharbeiten wegen zu lauter Skihütten-Musik unterbrochen werden müssen. „Lotusfilm“-Produzent Thomas Pridinger und Star-Regisseur Reinhold Bilgeri stehen im ständigen Kontakt, kein Wunder bei einem Geldeinsatz von 3,5 Millionen Euro. Für Pridinger, einen gebürtigen Klagenfurter, geht mit der Realisierung des Films ein Traum in Erfüllung.

Einsamkeit eines „Anderen“ als Thema

Faszinierend an der Geschichte Erik Schineggers sei vieles, so Regisseur Bilgeri – vor allem, „welche Einsamkeit dieser Mensch hinter sich gebracht" und sich selbst dabei besiegt hat. „Auch, wie die Gesellschaft damals mit so einem Outlaw umgegangen ist, der gar nichts dafür konnte – es war eine Laune der Natur“, so Bilgeri.

Eine Filmszene, drei Locations

Um den Film umzusetzen wird hoher logistischer Aufwand getrieben. Ein und dieselbe Szene wird an drei verschiedenen Locations gedreht. Gespielt wird die junge Erik(a) Schinegger von Markus Freistätter aus Wien. Dem Schauspieler sind im Gespräch über das Projekt Ehrfurcht und Begeisterung anzumerken. „Es bedeutet mir wahnsinnig viel, jemanden darstellen zu dürfen, der noch lebt und so viel erlebt hat, wie Erik Schinegger.“ Er habe sich ein ganzes Jahr auf die Rolle vorbereitet und sich öfter mit Erik Schinegger getroffen.

Originale Lederskischuhe als „Pistenchallenge“

An Originalschauplätzen zu drehen bedeutet auch, mit der Original-Ski-Ausrüstung von damals zurechtzukommen. Dieses wurde vom Skimuseum Mürzzuschlag zur Verfügung gestellt. Mit dem alten Equipment den „Umsteigschwung“ hinzubekommen heißt für die Darsteller, sich eine alte Technik neu aneignen zu müssen. Vor allem die damals gängigen Lederskischuhe sind auf der Piste eine der Herausforderungen, die dem fertigen Film später nicht anzumerken sein sollen. Die Skilehrer der Skischule Gerlitzen brauchten selbst zwei Tage, damit zurechtzukommen.

