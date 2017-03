Erste Vogelgrippefälle bei Wasservögeln

Laut dem Bundesamt für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) hat das Vogelgrippe-Virus H5N8 auch Kärnten erreicht. Es wurde in drei toten Wasservögeln nachgewiesen. Gefahr für Menschen besteht nicht.

In einem Gewässer westlich von Villach und an der Drau an der Grenze zu Slowenien steckten sich Schwäne und Stockenten mit dem Vogelgrippe-Virus an. Die infizierten Tiere wurden bei einer Routineuntersuchung entdeckt, sagte Landesveterinär Holger Remer: „Es ist so, dass laufend tote Wildvögel aufgefunden werden. Die werden eingeschickt und untersucht. Ein gewisser Anteil davon ist positiv auf Vogelgrippe.“

Virus nur für Haus- und Wirtschaftsgeflügel gefährlich

Das Virus ist zwar stark krankheitserregend, aber nicht für den Menschen oder andere Tiere, sagte Remer: „Das Virus kann sich beim Wassergeflügel sehr gut halten, ist auch sehr pathogen für Nutztiergeflügel und aus diesem Grund besteht Stallpflicht für das Haus- oder Wirtschaftsgeflügel.“ Ein Ende der österreichweit geltenden Stallpflicht sei laut dem Landesveterinär nicht abzusehen. Vorsicht walten lassen sollte man im Umgang mit toten Wasservögeln.

Remer: „Wenn jemand Geflügel hält und totes Wassergeflügel aufsammelt und nicht die gebotene Hygiene einhält und etwa mit ungereinigten Händen oder mit dem gleichen Gewand in seinen Nutztierbestand geht, dann ist durchaus eine Ansteckungsgefahr gegeben.“ Theoretisch können auch Haustiere wie Hunde oder Katzen das Vogelgrippevirus auf Geflügel übertragen. Sie haben deshalb nichts im Hühnerstall verloren.

