Morddrohungen gegen Stadtschreiberin

Auf einen Zeitungsartikel gegen die Autorin und derzeitige Klagenfurter Stadtschreiberin Stefanie Sargnagel folgt eine Welle von Hasspostings inklusive Morddrohungen. Jetzt wurde sie auch - wieder einmal - auf Facebook gesperrt.

Im Interview mit FM4 sagte Sargnagel, es gehe bei der ganzen Aufregung um ein satirisches Reisetagebuch, das sie im Zuge einer Marokkoreise veröffentlicht hatte. Ein Auszug wurde in einer Tageszeitung abgedruckt, daraufhin folgte eine Welle der Empörung wegen mancher Aussagen in dem (satirischen) Tagebuch. Da sei die Rede vom Tiere quälen und Drogen konsumieren, so Sargnagel. Sie habe schon einige Shitstorms erlebt, so schlimm sei es aber noch nie gewesen. Es gibt schon Morddrohungen - mehr dazu in Sargnagel, Babykatzen und der Hass (fm4.ORF.at).

ORF

Auf Facebook habe sie ein überspitztes Posting geschrieben, dass dieser Zeitungsartikel noch untertrieben gewesen sei, dass sie sogar Hamster und Schildkröten gequält hätte. Daraufhin sei sie für 30 Tage gesperrt worden. Sie wolle juristisch gegen die Hetzer vorgehen, so Sargnagel, sie sei nicht so leicht einzuschüchtern. Es ist nicht das erste Mal, dass Facebook die Autorin sperrt, vor einem Jahr griff sie die Identitären via Facebook an und wurde gebannt, damals allerdings nur für drei Tage. Derzeit bleibt ihr das Posten nur auf Twitter.

15 neue journalisten anfragen zu babykartengate lol ich geh jetzt mal am wörda see — stefanie (@stefansargnagel) 13. März 2017

Launige Berichte aus Klagenfurt

Stefanie Sargnagel gewann beim Bachmannpreis 2016 den mit 7.000 Euro dotierten Publikumspreis und damit verbunden das Stadtschreiberstipendium in Klagenfurt. Sie hatte den Text „Penne vom Kika“ gelesen - mehr dazu Jury über Stefanie Sargnagel.

Sie versorgt ihre Anhängerschaft mit launigen und mitunter provokanten Lageberichten aus der Lindwurmstadt, die sie im Internet veröffentlicht. Die Wienerin, die als Autorin und Bloggerin arbeitet, konnte sich als schillernde Figur der jungen Literaturszene Österreichs bereits einen Namen machen - nicht zuletzt deshalb, weil sich Sargnagel kein Blatt vor den Mund nimmt und damit bisweilen über das Ziel hinausschießt. Das gehöre für sie aber zum Programm, sagt sie - mehr dazu in Launige Lageberichte aus der Lindwurmstadt.

Link: