Waldarbeiter abgestürzt: Schwer verletzt

Am Nassfeld sind am Sonntagnachmittag zwei Brüder - vermutlich wegen eines Schneebrettes - in einem Wald in der Nähe der Rattendorfer Alm abgestürzt. Beide wurden schwer verletzt. Die Bergung ist schwierig.

Ein Landwirt aus Hermagor war am Nachmittag mit seinen drei Söhnen im Wald oberhalb von Tröpolach unterwegs. Sie wollten auf der Schattseite, wo noch viel Schnee liegt, eine Waldparzelle kontrollieren. Plötzlich verloren zwei der Burschen den Halt, weil sich ein Schneebrett gelöst haben dürfte. Sie stürzten vor den Augen des Vaters und des kleinen Bruders in die Tiefe.

Der Vater verständigte die Einsatzkräfte. Die Bergung war am frühen Abend noch im Gange. Laut Informationen der Polizeiinspektion Hermagor sei es für die Einsatzkräfte sehr schwierig, die beiden in Sicherheit zu bringen. Es wurde mittels Seilbergung versucht, sie hochzuziehen. Die beiden dürften schwer verletzt sein. Einer von ihnen hatte kurzzeitig das Bewusstsein verloren.

Link: