Kindern Abnehmen „schmackhaft“ machen

Übergewicht und zu wenig Bewegung in der Kindheit und Jugend ist der Grundstein für Krankheiten im Erwachsenenalter. Das Jugendrotkreuz organisiert heuer zum 18. Mal Diätferien für Kinder. Es gibt noch freie Plätze.

Zu fett, zu süß oder nicht selbst gekocht, das sind die häufigsten Fehler, die bei der Ernährung gemacht werden. Der Griff zu Fast Food, Chips oder zuckerhältigen Getränken ist nicht automatisch verboten, aber wenn er quasi zum Alltag gehört, läuft bei der Ernährung etwas schief. Kinder, die sich hauptsächlich damit ernähren, müssen später mit Herz- und Knochenschäden, mit Diabetes und Asthma oder mit Bluthochdruck und Stoffwechselstörungen rechnen.

Persönliches Leid und hohe Kosten für das Gesundheitswesen sind die Folge. Aus diesem Grund unterstützt die Gebietskrankenkasse auch die Diätferien des Jugendrotkreuzes. Noch bevor es zu den gesundheitlichen Schäden kommt, leiden zu dicke Kinder und Jugendliche an sozialer Ausgrenzung und Hänseleien durch Gleichaltrige. Aus Babyspeck wird dann Kummerspeck.

Ziel: Langfristige Verhaltensänderung

Während der zweiwöchigen Diätferien soll nicht die größtmögliche Gewichtsreduktion erreicht werden, sondern eine Verhaltensänderung bei Ernährung und Bewegung. Felix Glock ist angehender Sportwissenschafter und für die Organisation und die sportliche Betätigung zuständig. Er sagt, es werden Ballspiele, Wanderungen und Walking-Einheiten angeboten. Es sei eine Mischung aus Ausdauer- und Kraftsport.

Weil viel Sport betrieben wird, gibt es während der Diätfreien für die Kinder keine Verbote, aber sie lernen viel über die richtige Ernährung. Auch die Eltern zu informieren sei wichtig, sagt Glock: „Sie sind oft das größere Problem. Kinder kochen nicht für sich selbst - und schon gar nicht für die Eltern mit. Sie bekommen das Essen von den Eltern vorgesetzt.“

Nähere Informationen

Bis zu 30 Kinder werden in den Kurs in der zweiten Juli-Hälfte (16. bis 29. Juli) aufgenommen, es sind noch Plätze frei. Teilnehmen können Kinder und Jugendliche im Alter zwischen acht und 14 Jahren. Die Diätferien finden in der neuen Fachberufsschule in Warmbad Villach statt.

Die Anmeldung ist telefonisch unter 0509144-1093 oder per E-Mail unter jugendrotkreuz@k.roteskreuz.at möglich. Die Kosten betragen 590 Euro. Nähere Informationen erhalten Sie unter Diätferien Kärnten.