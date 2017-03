Bruderzwist endete mit Schlägerei

Ein Streit zwischen zwei alkoholisierten Brüdern ist in der Nacht auf Sonntag in Preitenegg (Bezirk Wolfsberg) in eine Schlägerei ausgeufert. Einer der beiden musste mit einer Platzwunde am Kopf ins Krankenhaus gebracht werden.

Die beiden 24 und 28 Jahre alten Brüder aus dem Bezirk Wolfsberg hatten gemeinsem eine Veranstaltung in einer Discothek in Preitenegg besucht. Sie gerieten aus bislang unbekannter Ursache in Streit. Der 24-Jährige drohte seinem älteren Bruder, ihn mit einer seiner Waffen umzubringen, die er allerdings nicht dabei hatte.

Familienmitglieder riefen Polizei

Die beiden fuhren getrennt nach Hause zu einem Bauernhof, wo die Situation weiter eskalierte. Es wurde weiter gestritten. Der Ältere streckte den Jüngeren mit einem Faustschlag nieder und fügte ihm eine stark blutende Platzwunde zu. Familienmitglieder schritten ein, trennten die Raufenden und verständigten die Polizei.

Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Der Jüngere ließ sich nicht beruhigen und randalierte weiter. Er beschädigte mit einem Sessel fünf im Hof abgestellte Pkw, ehe die Polizei eintraf. Schließlich wurde er wegen seiner stark blutenden Kopfwunde ins Krankenhaus Wolfsberg eingeliefert.

Beide Brüder werden wegen Körperverletzung, gefährlicher Drohung und Sachbeschädigung angezeigt. Gegen den 24-Jährigen wird ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen und seine Faustfeuerwaffen und die Waffenbesitzkarte wurden sichergestellt. Die Höhe des verursachten Sachschadens ist noch nicht bekannt.