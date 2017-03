16-Jährige nach Lawinenabgang gestorben

Jenes 16 Jahre alte Mädchen aus der Steiermark, das am Samstag auf der Turrach von einer Lawine verschüttet wurde, ist im Klinikum Klagenfurt seinen schweren Verletzungen erlegen. Sie wurde erst nach fast einer Stunde ausgegraben.

Das Mädchen war Teil einer fünfköpfigen Skifahrergruppe aus Graz, die Samstagmittag in einer Höhe von rund 2.100 Metern im ungesicherten Bereich einen Hang queren wollte. Dabei löste sich ein Schneebrett und riss drei Menschen mit.

Nach Angaben der Landespolizeidirektion Kärnten war zunächst ein 40-jähriger Grazer in den Hang eingefahren und hatte diesen bereits zur Hälfte gequert, als sich ein 150 Meter breites und 200 Meter langer Schneebrett löste. Der Mann wurde verschüttet, geriet dann aber wieder an die Schneeoberfläche.

Hier sieht man im Zeitraffer anhand der Bilder der Webcam, wie der Lawinenabgang auf der Turrach verlaufen ist.

Schwester blieb unverletzt

Mitgerissen wurden allerdings auch eine 16-Jährige und ihre zehn Jahre alte Schwester. Während das jüngere Mädchen nur teilweise erfasst wurde und in der Hangmitte unverletzt liegen blieb, wurde ihre ältere Schwester komplett von den Schneemassen überrollt.

Die Jugendliche wurde im Zuge der Verschüttetensuche, an der sich zahlreiche Helfer beteiligten, nach Sondierung des Lawinenkegels um 13.10 Uhr bewusstlos aus rund zwei Metern Tiefe geborgen und nach notärztlicher Versorgung unter Reanimation in das Klinikum Klagenfurt geflogen. Dort starb sie Samstagabend infolge ihrer schweren Verletzungen.

Feldkirchner nach eineinhalb Stunden tot geborgen

Auch ein 52 Jahre alter Feldkirchner kam am Samstag bei einem Lawinenabgang auf der Salzburger Seite des Königsstuhls unter eine Lawine. Der Mann, der alleine unterwegs war, konnte erst nach eineinhalb Stunden von anderen Tourengehern nur noch tot geborgen werden - mehr dazu in Lawinen: Ein Toter, mehrere Verschüttete.

Fahrerflucht nach Kollsion

Zwei Skifahrer stießen am Samstag auf der Gamskogelabfahrt am Katschberg zusammen. Dabei wurde ein 63 Jahre alter Urlauber aus Ungarn verletzt. Der zweite Skifahrer erkundigte sich zwar kurz nach dem Befinden des Verletzten und verständigte den Rettungsdienst, beging aber dann Fahrerflucht.

Lawinengefahr weiter hoch

Nach wie vor gilt in vielen Gebirgsgruppen Lawinenwarnstufe drei. Auch am Sonntag ist bei Skitouren höchste Vorsicht geboten, sagt Wilfried Ertl, der Leiter des Kärntner Lawinenwarndienstes. Vielfach liege der Neuschnee, der in den letzten Tagen fiel, auf einer dünnen Altschneedecke: „Ganz am Anfang des Winters fiel nur sehr wenig Schnee. Dieser Schnee wurde jetzt von Triebschneeablagerungen bedeckt. Er wandelte sich um in große, kantige Kristalle, die lose, direkt vom Boden aufwärts, vorhanden sind.“

Schon durch eine geringe Belastung können Tourengeher ein Schneebrett auslösen. Gefahrenstellen gibt es auch dort, wo derzeit Lawinenwarnstufe zwei, also mäßige Lawinengefahr, besteht. Ertl: „Die Definition der Gefahrenstufe wird immer nur für eine Region ausgegeben, nicht für einen Einzelhang. Eine Region muss mindestens hundert Quadratkilometer groß sein. Deshalb ist ein Hang nur ein winzig kleiner Teil dieser Region. In diesem Hang selbst gibt es etliche Stellen, wo eine Lawinenauslösung möglich ist.“

