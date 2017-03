Tourengeher von Lawine verschüttet

Auf der Napplacher Alm in der Kreuzeckgruppe ist am Samstagvormittag eine Lawine abgegangen. Ein Skitourengeher wurde verschüttet, konnte aber von seinen Kameraden ausgegraben werden.

Der Mann wurde mit Verletzungen vom Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die anderen Tourengeher blieben unverletzt. In der Kreuzeckgruppe herrscht nach den ergiebigen Schneefällen und dem starken Wind erhebliche Lawinengefahr.

Erst am Donnerstag wurde vor Lawinenabgängen in den Hohen Tauern gewarnt. Wie der Lawnenwarndenst mitteilte, ist eine Lawinenauslösung oberhalb von 1.800 Metern bereits bei geringer Zusatzbelastung sehr wahrscheinlich - mehr dazu in Große Lawinengefahr in den Hohen Tauern.

Am Montag wurde am Goldeck (Bezirk Spittal/Drau) ein Snowboarder bei einem Lawinenabgang verschüttet. Er konnte verletzt geborgen werden. Ihm dürfte ein „Airbag-Rucksack“ das Leben gerettet haben - mehr dazu in Verschütteter aus Lawine geborgen.