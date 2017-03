Leichtes Erdbeben am Loiblpass

In den Karawanken rund um den Loiblpass, an der Grenze zu Slowenien, hat es in der Nacht auf Samstag ein leichtes Erdbeben gegeben. Es hatte eine Stärke von 2,5, Schäden an Gebäuden seien nicht zu erwarten.

Wie der Österreichische Erdbebendienst der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik mitteilte, wies das Beben um 02.42 Uhr eine Magnitude von 2.5 auf und könnte „schwach verspürt worden sein“.

Der Österreichische Erdbebendienst ersuchte, das Wahrnehmungsformular auf der Homepage www.zamg.ac.at auszufüllen oder schriftliche Meldungen an die Adresse Hohe Warte 38, 1190 Wien zu schicken.