Abschied von Leopold Guggenberger

Die Stadt Klagenfurt, das offizielle Kärnten und viele Bürger haben am Freitag im Klagenfurter Dom offiziell Abschied von ihrem Altbürgermeister Leopold Guggenberger genommen. „Guggi“ starb im Februar im Alter von 98 Jahren.

Beim Trauer-Requiem im Dom, das auch live auf den Domplatz übertragen wurde, würdigten die Trauerredner Guggenberger als „politisches und menschliches Vorbild mit Weitblick und Humor“. Neben der Familie erwiesen am Freitagnachmitag viele politische und persönliche Wegbegleiter Leopold Guggenberger die letzte Ehre. Auch viele Spitzenvertreter des offiziellen Kärnten von heute erschienen.

ORF

Auf dem Platz vor dem Klagenfurter Dom wurde eine Video-Leinwand aufgebaut, davor standen 150 Sessel. Im Freien konnten all jene an der Trauerfeier für Leopold Guggenberger teilnehmen, die im Dom keinen Platz mehr finden.

ORF

Der Sarg war im Dom aufgebahrt. Die Stadtkapelle Klagenfurt nahm musikalisch Abschied von dem langjährigen Bürgermeister, den Trauermarsch im Dom spielte die Trachtenkapelle Maria Luggau für den Lesachtaler Leopold Guggenberger.

ORF

Den Trauergottesdienst ab 14.00 Uhr leitete Bischof Alois Schwarz. 24 Jahre lang hat Leopold Guggenberger als Bürgermeister die Landeshauptstadt geprägt. Er war einer, der immer bei den Menschen war, sagte Bischof Schwarz.

ORF

„"Großer Bürgermeister mit großem Herzen“

Die Klagenfurter trauern um einen von ihnen sagte die amtierende Bürgermeisterin Maria Luise Mathiaschitz (SPÖ). Sie erinnert an Guggenbergers Verdienste für die Stadt und an seine Herzlichkeit: „Leopold Guggenberger war ein leidenschaftlicher Klagenfurter, Kärntner, Österreicher und Europäer, der das Beste für seine Stadt gegeben hat und immer offen für die Anliegen der Menschen war. Er war ein großer Bürgermeister mit einem großen Herzen.“

ORF

„Stadtvater und Richtungsweiser“

ÖVP-Stadtchef Markus Geiger: Er war auch ein echter Stadtvater, ein Richtungsweiser, eine politische und menschliche Konstante, an der man sich in der Österreichischen Volkspartei und weit darüber hinaus, guten Gewissens orientieren konnte. Weltoffen war Guggi schon in einer Zeit, als in Europa noch Grenzzäune standen - daran erinnerte für die Partnerstädte der Bürgermeister von Dachau.

ORF

Auch vor dem Dom verfolgten Trauergäste die Feier. Aus Guggenbergers geliebtem Lesachtal reiste auch die Trachtenkapelle Maria Luggau angereist, um ihn auf seinem letzen Weg zu begleiten. Das Begräbnis findet im Familienkreis statt.