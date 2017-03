Alpine-Junioren-WM: Fest Doppelweltmeisterin

Die 18 Jahre alte Arriacherin Nadine Fest hat sich am Freitag bei der Alpinski-Junioren-WM in Aare zur Doppelweltmeisterin gekürt. Nach ihrem Triumph am Donnerstag im Super-G setzte sie sich auch in der Kombination durch.

Silber ging an die Slowenin Meta Hrovat. Bronze ging durch Franziska Gritsch ebenfalls an Österreich. Erst am Donnerstag führte Fest beim Super-G einen Vierfacherfolg des ÖSV-Teams an - mehr dazu in sport.ORF.at.

Bereits sieben Medaillen für Österreich

Für Franziska Gritsch war es ebenfalls die zweite Medaille in Schweden. Im Super-G hatte sie am Donnerstag Silber gewonnen. Mit Super-G-Bronze durch Dajana Dengscherz sowie Super-G-Silber und Abfahrts-Bronze durch Raphael Haaser hält der ÖSV nach fünf Bewerben bereits bei sieben Medaillen.