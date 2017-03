Wohnbau ist Thema im Landtag

Das neue Wohnbauförderungsgesetz soll noch heuer in Kraft treten. Dazu bringt die FPÖ am Donnerstag zwei Dringlichkeitsanträge im Landtag ein. Sie fordert einen „Häuslbauerbonus“ und die Revitalisierung von Genossenschaftswohnungen.

Noch vor zehn Jahren war die Wohnbauförderung ein wesentlicher Baustein zur Finanzierung des Eigenheimes. Gab es 2006 noch 1.200 Anträge auf Wohnbauförderung, waren es zehn Jahre später nicht einmal 200. Für FPÖ-Chef Gernot Darmann ein Zeichen dafür, dass die Auflagen in den Förderrichtlinien unerfüllbar seien. „Die Wohnbauförderung in Kärnten hat ihre Wirkung verloren.“

Ein Modell, das die FPÖ stattdessen vorschlägt, soll - analog zum Handwerkerbonus - ein Häuslbauerbonus sein. Sie sollen offizielle Rechungen vorlegen und dann von der Umsatzsteuer befreit werden. Das würde die Wirtschaft ankurbeln und die Schattenwirtschaft eindämmen. Die Fördersumme könne mit 10.000 Euro gedeckelt sein.

Konzepte zu Rücklagen und Sanierungen gefordert

Die FPÖ wird im Kärntner Landtag dazu am Donnerstag einen Dringlichkeitsantrag stellen. Einen zweiten Dringlichkeitsantrag wird es zu den Wohnbaugenossenschaften geben. Kärnten habe die ältesten Wohnungen mit den höchsten Betriebskosten. Mindestens 600 Wohnungen würden leerstehen. Die Wohnbaugenossenschaften würden ihre Millionen Euro Rücklagen nicht für die Revitalisierung sondern für die vorzeitige Tilgung von Wohnbaudarlehen verwenden.

FPÖ-Klubobmann Christian Leyroutz forderte Transparenz und stellte an die zuständige Wohnbaureferentin Gaby Schaunig (SPÖ) die Frage, welche Rücklagen in welchen Wohnbaugenossenschaften vorhanden seien, welche Leerstände es gebe und wie das aktuelle Konzept aussehe, um diese abzubauen. Auch in Bezug auf Sanierungsmaßnahmen erwartet sich Leyroutz Auskünfte von Schaunig. Die SPÖ verwies auf das von Schaunig ausgearbeitete neue Wohnbauförderungsgesetz, das zahlreiche Verbesserungen vorsehe. Eine ökologische und sozial treffsichere Wohnbauförderung fordern die Grünen. „Runter mit den Wohnbauhürden“, hieß es vom Team Kärnten im Vorfeld der aktuellen Stunde zum Thema „Wohnbauförderung neu“.

