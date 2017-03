Familienfreundlicher Apothekerberuf

Viele Frauen in Kärnten entscheiden sich für einen Beruf in der Apothekerbranche. 90 Prozent aller Beschäftigten dort sind weiblich. Mit ein Grund dafür sind laut Apothekerkammer die attraktiven Teilzeitmodelle.

Helga Auer-Kletzmayr ist Pharmazeutin aus Leidenschaft und arbeitet seit fast 20 Jahren im Familienbetrieb in der Landschaftsapotheke in Klagenfurt mit. Nach dem Doktoratsstudium entschied sich die Pharmazeutin bewusst dafür nicht in die Forschung zu gehen.

Um 21,7 Prozent weniger Gehalt Österreichweit verdienen Frauen rund ein Viertel weniger als Männer, in Kärnten liegt der Gehaltsunterschied bei 21,7 Prozent.

Gute Vereinbarkeit mit Familie

Heute ist Helga Auer Kletzmayer Mutter dreier Töchter und arbeitet in Teilzeit 16 Stunden pro Woche. Als die Kinder noch kleiner waren, waren es noch weniger Stunden. Für Apotheker gebe es auch Bereitschafts- und Nachtdienste. Dabei könne sie auf die Unterstützung ihres Mannes zählen, der auf die Kinder aufpasse, wenn sie arbeite.

Richtig aufgehört zu arbeiten habe sie aber nie, um nichts zu versäumen, so Auer-Kletzmayr: „Es ist in unserem Beruf enorm wichtig, weil die Entwicklung der Arzneimittel ständig voranschreitet und wir uns ständig fortbilden müssen. Wenn man drei Jahre weg ist sind 20 Prozent neue Arzneimittel am Markt.“ Sie ist überzeugt, dass mit kaum einem anderen Job der Spagat zwischen Beruf und Familie so gut wie in dieser Branche gelinge.

ORF

Minimum: Acht Wochenstunden

Apotheker müssen in Österreich mindestens zwei Zehntel arbeiten, was acht Wochenstunden entspricht. Wann könne in Absprache mit dem Dienstgeber bestimmt werden, sagt Jutta Polliger-Juvan, Vizepräsidentin der Apothekerkammer.

In der Branche sind die Frauen auch in den Führungsebenen stark vertreten. 420 Apotheken gibt es in Kärnten, jede zweite ist in Frauenhand.

Entlohnung: Dienstalter entscheidend

Ein eigenes Lohnschema garantiert zudem, dass weibliche und männliche Angestellte das gleiche Einkommen beziehen, erklärt Polligger-Juvan: „Jeder selbstständige Apotheker bezahlt einen bestimmten Betrag in das System ein. Über dieses System leitet sich auch die Besoldung ab - je nach Dienstalter, unabhängig vom Geschlecht.“