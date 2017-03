Frau brachte Granate zu Altstoffsammelstelle

Eine 58 Jahre alte Frau hat am Mittwoch bei Aufräumarbeiten in ihrem Wohnhaus in Klagenfurt eine Granate gefunden. Sie entschloss sich, das Kriegsrelikt zu einer Altstoffsammelstelle zu bringen. Die Sammelstelle musste prompt gesperrt werden.

Die Frau fand die Granate bei Aufräumarbeiten im Keller eines Hauses im Klagenfurter Stadtteil Annabichl. Als sie sich entschied, das Relikt mit anderem Hausrat zur Altstoffsammelstelle zu führen, war sie sich offenbar nicht bewusst, dass von ihrem Fund eine Gefahr ausgeht.

ORF

Granate dürfte aus Erstem Weltkrieg stammen

Die Mitarbeiter der Sammelstelle reagierten aber richtig und verwahrten den Gegenstand bis zum Eintreffen von Polizei und Entminungsdienst sicher, hieß es aus dem Magistrat. Die Handgranate hat einen Durchmesser von 3,7 Zentimetern, sie dürfte aus dem Ersten Weltkrieg stammen. Sie wird nun in einem Munitionsdepot sprengsicher verwahrt und - falls sie noch scharf ist - unschädlich gemacht.

Die Sperre der Sammelstelle konnte nach Kurzem wieder aufgehoben werden. Die Beamten fuhren auch zum Wohnhaus der Frau und prüften, ob sich noch weitere Kriegsrelikte im Keller befinden. Es wurde aber nichts gefunden.