Gitschtal setzt auf Robotertaxis

Selbstfahrende Robotertaxis, die Pendler zur Arbeit und ältere Menschen zum Arzt bringen, sollen im Gitschtal bald Realität sein. Das Gitschtal soll zu einer Pilotregion für „autonomen Nah- und Zubringerverkehr“ werden.

Am Dienstag stellen die Vertreter der Gemeinde ihre Ideen der Landesregierung vor. Weltweit werden selbst fahrende Autos derzeit getestet. Solche Robotertaxis können auch im ländlichen Raum die Zukunft sein, sind die Vertreter der Gemeinde Gitschtal überzeugt. Das Projekt entstand aus einer Idee des Gitschtal-Forums.

Norbert Senghas lebt in der Gemeinde und hat Erfahrung mit der Einführung von internationalen Mobilfunkprojekten, die er jetzt in das Mobilitätsprojekt einbringen will: „Das soll so ausschauen, dass ich von meinem Haus aus per App jederzeit sieben Tage die Woche ein Roboterauto kommen lassen kann, bei dem ich einprogrammieren kann, wo es hinsoll.“ Man brauche keinen Führerschein und müsse auch nicht den Alkoholkonsum achten, so Senghas.

„Soll Geld bringen“

Die Gemeinde Gitschtal will dabei mit internationalen Autoherstellern zusammenarbeiten, außerdem mit Mikroelektronik und Softwareunternehmen. Dass noch viel Organisationsarbeit wartet, ist auch Bürgermeister Christian Müller (FPÖ) bewusst. Einen großen Finanzierungsbedarf sieht er für die Gemeinde nicht, das Geld erwartet er von den privaten Partnern: „Es sollte Geld zur Gemeinde kommen, nach ganz Kärnten kommen. Es soll kein Geldabfluss sein. Die digitale Welt steht vor der Haustür, da wollen wir als erste aufspringen.“

„In zehn Jahren Normalität“

Damit verbunden ist die Hoffnung auf neue Jobs am Land, internationale Aufmerksamkeit und eine Vorreiterrolle beim Thema Digitalisierung. Noch sei das Zukunftsmusik, sagte Senghas, aber man sei davon überzeugt, dass es in zehn Jahren Normalität sei werde. Nach der Vorstellung des Projektes in der Landesregierung ist das nächste Ziel, den Bund in das selbstfahrende ländliche Taxi zu holen. Man braucht auch verkehrsrechtliche Genehmigungen für eine Modellregion.