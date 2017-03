Kleinkind mit kochendem Wasser verbrüht

Ein 16 Monate alter Bub hat sich am Montagnachmittag in Spittal an der Drau schwere Verbrühungen zugezogen. Er hatte einen eingeschalteten Wasserkocher von einem Küchenregal gerissen.

Laut Polizei war der Bub in der elterlichen Wohnung in einem unbeobachteten Moment in der Küche auf einen Sessel gestiegen. Er riss einen auf der Spüle stehenden eingeschalteten Wasserkocher herunter, woraufhin sich das heiße Wasser über den Körper des Kleinkindes ergoss. Der Bub erlitt Verbrennungen am linken Bein und wurde vom Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Klagenfurt geflogen.

