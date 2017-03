Vermeintlich Schlafender an Drogen gestorben

Wie am Montag bekannt wurde ist ein 37 Jahre alter Mann vergangenen Donnerstag in Klagenfurt an einem Drogenmix gestorben. Er hatte diesen am Vorabend mit Bekannten konsumiert. Sie bemerkten erst am Nachmittag darauf, dass der Mann nicht mehr lebte.

Drei Männer im Alter von 32 und 24 Jahren hatten am Mittwochabend gemeinsam in der Wohnung des Toten Cannabis, Kokain und Heroin konsumiert. Sie gingen gegen Mitternacht zu Bett und standen am nächsten Tag am späten Vormittag auf. Der 37-jährige schlief vermeintlich noch, bis sie um 14.00 Uhr feststellten, dass er nicht mehr atmete

Die Männer verständigten den Notarzt, dieser konnte aber nichts mehr für den Klagenfurter tun. Da in der Wohung verschiedene Suchtgiftutensilien gefunden wurden lag für die Beamten der Verdacht nahe, dass der Mann an einer Drogenvergiftung gestorben sein konnte. Eine Obduktion bestätigte jetzt diesen Verdacht.

