Lithiumabbau erst ab 2020 möglich

18 Mio. Tonnen Lithium lagern auf der Weinebene unter der Erde. Der Abbau des ebenso begehrten wie teuren Metalls dürfte 2020 beginnen. Geht es nach dem Geschäftsführer der European Lithium Limited aus Großbritannien, könnte in Kärnten eine Umwandlungsfabrik entstehen.

Auf der Kärntner Weinebene befindet sich das wahrscheinlich größte Lithiumoxidvorkommen Europas. Laut Probebohrungen könnte es sich um 18 Millionen Tonnen des kostbaren Leichtmetalls handeln. Die European Lithium Limited aus Großbritannien ist Besitzer des Stollens.

Lithium und seine Wirkung Lithium ist ein Leichtmetall und kommt in der Natur aufgrund seiner hohen Reaktivität nicht elementar vor. Als Spurenelement ist Lithium in Form seiner Salze ein häufiger Bestandteil von Mineralwasser. Einige Lithiumsalze haben eine medizinische Wirkung und werden bei bipolaren Affektstörungen, Manie, Depressionen und Cluster-Kopfschmerzen eingesetzt. Es ist einer der wichtigsten Rohstoffe für die Elektroindustrie und für Akkus in Handys, Laptops und anderen Geräten.

Projektstart verzögert sich

Geschäftsführer Dietrich Wanke war am Montag zu Besuch im Lavanttal. Er sagte gegenüber dem ORF, der Abbau sei ab 2020 geplant. Die ersten Probebohrungen wurden bereits Ende 2013 vorgenommen. Damals wurde davon ausgegangen, dass das Leichtmetall ab 2016 abgebaut werden könnte. Jetzt verzögert sich das Projekt um weitere drei Jahre - mehr dazu in -Lithiumabbau in der Zielgeraden.

Die Bohr- und Erkundungstätigkeit sei fast abgeschlossen, hieß es zu Wochenbeginn. Eine Studie soll den Bergbaubetrieb wirtschaftlich darstellen und als Grundlage für die Genehmigungen dienen. So soll festgestellt werden, ob auch eine Umweltverträglichkeitsprüfung nötig ist oder nicht, so Wanke. Die gesamte Planung werde auf Basis des Mineralrohstoffgesetzes durchgeführt.

Batterien für Elektrofahrzeuge

In den vergangenen Jahren habe sich der Markt komplett geändert, und Lithium sei ein sehr gefragter, teurer Rohstoff im Bereich der erneuer- und speicherbaren Energien geworden: „Das Lithium wird für Batterien verwendet, insbesondere in Elektrofahrzeugen und in Speichermedien, die dazu dienen, um zum Beispiel aus Solarzellen gewonnene Energie entsprechend zu speichern - für Zeiten, wo keine Sonnenenergie zur Verfügung steht - also für Nachtstunden.“

Kärntner Standort bevorzugt

In der Nähe des Bergwerks sei eine Umwandlungsfabrik geplant, sagte Wanke: „Das Lithium, das wir unter Tage gewinnen, wird einen Gehalt von ungefähr 1,5 Prozent haben. Um die Transportkosten und -volumina so gering wie möglich zu halten, wird es am Bergbaustandort eine Aufbereitung geben, die das Lithium aufbereitet. Die Entscheidung, wo dann die Weiterverarbeitung zum batteriefähigen Lithium erfolgen wird, steht noch nicht fest.“

Analysen und Gespräche mit Gemeinden in der Steiermark und in Kärnten hätten stattgefunden. „Wir würden einen Standort hier in Kärnten bevorzugen, aufgrund der Nähe zu dem Bergwerksbetrieb“, unterstrich Wanke.