Verschütteter aus Lawine geborgen

Am Goldeck (Bezirk Spittal an der Drau) ist es am Montagvormittag zu einem Lawinenabgang gekommen. Eine Person wurde verschüttet, sie konnte verletzt geborgen werden.

Drei Skifahrer - über deren Identität zunächst nicht bekannt war - waren am ungesicherten Nordhang des Goldecks unterwegs, als sie gegen 10.16 Uhr eine Lawine lostraten. Alle drei wurden von den Schneemassen mitgerissen. Zwei von ihnen gelang es, sich eigenständig zu befreien.

Einer der Skifahrer schaffte das nicht, er wurde verschüttet. Sofort wurde eine groß angelegte Suchaktion eingeleitet. Der Verschüttete konnte mit Verletzungen unbestimmten Grades geborgen werden, sagte Horst Wohlgemut, Einsatzleiter der Alpinpolizei gegenüber dem ORF Kärnten. Er wurde von der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Erst am Sonntag ging auf dem Goldeck ein Schneebrett ab. Vermutlich wurde es von einem Skifahrer abseits der Piste ausgelöst, er wurde aber nicht verschüttet.

