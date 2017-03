Pkw von Zug erfasst: Leichter Schaden

In St. Peter (Gemeinde Reichenfels) ist am Montagvormittag ein Auto mit einem Güterzug kollidiert. Der 80-jährige Pkw-Lenker blieb unverletzt, am Auto entstand leichter Sachschaden.

Der Unfall geschah an einem unbeschrankten Bahnübergang beim ehemaligen Bahnhof Taxwirt. Ein 80 Jahre alter Autofahrer fuhr laut Polizei zu weit auf den Bahnübergang und wurde dann von einem Güterzug im Bereich der Motorhaube erfasst. Der Pensionist blieb bei dem Aufprall unverletzt, an seinem Auto entstand auch nur leichter Sachschaden.

FF Reichenfels/Alex Steinkellner

Auch der 46 Jahre alte Lokführer überstand den Unfall unverletzt. Die Bahnlinie zwischen Wolfsberg und Zeltweg war gute eineinhalb Stunden gesperrt.