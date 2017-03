Alkolenker verwüstete Südring

In der Nacht zum Sonntag hat ein 31-jähriger Krumpendorfer auf dem Südring in Klagenfurt einen Auffahrunfall verursacht. Er flüchtete und zog eine Spur der Verwüstung durch Zäune und Verkehrsleiteinrichtungen. Ein Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung.

Gegen 00.40 Uhr zeigte ein Autofahrer einen Auffahrunfall an, bei dem der verursachende Lenker ohne anzuhalten weitergefahren sei. Der Geschädigte gab vor der Polizei an an, dass ihn jemand auf dem Südring in Klagenfurt am Wörthersee rechts überholen wollte. Dabei kam dieser auf das rechte Straßenparkett und beschädigte den dortigen Zaun auf einer Länge von ca. 25 Metern. Auch wurden die Verkehrsleitpflöcke auf dieser Länge beschädigt.

Weitere Zäune und Pflöcke beschädigt

Anschließend geriet der vorerst Unbekannte ins Schleudern, musste auf die Gegenfahrbahn ausweichen, beschädigte auf der linken Straßenseite weitere Verkehrsleiteinrichtungen und stieß gegen die linke hintere Fahrzeugkante des Geschädigten. Ohne anzuhalten setzte er seine Fahrt fort, allerdings wurde er von einem Zeugen gesehen.

Auf Höhe des Stadions kam der Mann neuerlich nach rechts ab und beschädigte den dortigen Zaun zum Parkplatz auf einer Länge von ca. 30 Metern. Vom dortigen Parkplatz fuhr er neuerlich auf den Südring, zurück in Richtung Osten. Auf der Rückfahrt wurden neuerlich Verkehrsleiteinrichtungen und mehrere Schneestangen beschädigt.

Zu Fuß weiter geflüchtet

Auf dem Südring in Höhe McDonalds stellte er seinen Pkw auf dem Gehsteig ab und flüchtete zu Fuß. Er wurde von mehreren Zeugen verfolgt und konnte schließlich von der Polizei auf einem Firmengelände in der Rosentaler Straße gestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Alkotest ergab eine starke Alkoholisierung, den Führerschein ist der 31-Jährige vorläufig los. Laut Polizei sei es lediglich glücklichen Umständen zu verdanken, dass der Krumpendorfer bei den Unfällen nicht schwer verletzt wurde. Bei der Kollision mit dem Zaun vor dem Stadion drang nämlich ein ca. 30 Zentimeter langes Stahlteil des Zauns knapp an der Kopfstütze des Lenkers vorbei in den Innenraum des Pkws ein.