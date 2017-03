FPÖ: Darmann will Landeshauptmann werden

Die FPÖ hält am Samstag in Klagenfurt ihren Bundesparteitag ab. Zentraler Punkt ist die formale Rückkehr der Kärntner Freiheitlichen unter das Dach der Bundes-FP. Landesparteibomann Gernot Darmann will 2018 Landeshauptmann werden.

Parteichef Heinz-Christian Strache begrüßte am Vormittag in der Messehalle die 688 Delegierten, denen er sich auch zur Wiederwahl stellt. Ein Leitantrag zum Thema Direkte Demokratie ist bereits auf die Nationalratswahl ausgerichtet. Der 32. ordentliche Bundesparteitag der FPÖ wurde mit dem Einzug der Parteigranden - mit Strache und Vizeparteichef Norbert Hofer an der Spitze - zu den Klängen der Quasi-Parteihymne „Immer wieder Österreich“ gestartet.

Wiedereingliederung in Bundes-FPÖ

Die ohnehin schon lange gelebte Rückkehr der Kärntner Freiheitlichen unter das Dach der Bundespartei soll mit dem anstehenden Beschluss am Parteitag nun auch formal vollzogen werden. Der entsprechende Antrag sieht die Fusion der „doppelten Freiheitlichen“ in Kärnten vor - eine Doppelgleisigkeit, die mit der Gründung des BZÖ durch Jörg Haider im April 2005 begonnen hatte - und auch nach der Versöhnung im Jahr 2009 bis zuletzt formal weiter bestand. Für Strache sind die Kärntner „ein Herzstück der freiheitlichen Gesinnungsgemeinschaft“. Es gebe kein Diktat aus Wien, man bekenne sich zum Föderalismus. Jede Landesgruppe habe völlige Freiheit.

Die Wiederbestellung Straches gilt als reiner Formalakt; beim letzten Parteitag im Jahr 2013 erreichte der FPÖ-Chef 96,32 Prozent der Delegiertenstimmen. Im Vorfeld des Klagenfurter Parteitages hatte die FPÖ-Spitze demonstrativ Einigkeit signalisiert; mediale Spekulationen, Straches Position könnte nach dem Wahlerfolg von Parteivize Norbert Hofer bei der Bundespräsidentschaftswahl gefährdet sein, wies die Partei klar zurück.

Spitzenkandidat Darmann

FPÖ-Landesparteiobmann Gernot Darmann sagte, nach zwölf Jahren komme wieder zusammen, was zusammengehöre. Man werde nach einem langen Weg nebeneinander nun gemeinsam durchs Ziel gehen. Er nannte die FPÖ die „wahren Patrioten“ Österfeichs. Das landespolitische Ziel legte Christian Leyroutz fest. Er ist Obmann der nach wie vor bestehenden Alt-FPÖ, die nun ihre Tätigkeit einstellen soll. In einem Jahr werden in Kärnten Landtagswahlen stattfinden, sagte Leyroutz. Der Spitzenkandidat werde Darmann heißen.

Strache schwor die Delegierten schon auf die nächsten Nationalratswahl ein, mit dem Motto „Österreich zuerst“. Den Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) nannte Strache „Landesverrat“ vor, weil Kaiser rund um den Slowenenpassus in der neuen Landesverfassung zu einem Gespräch in Laibach war. Strache sagte, man wolle bei der Wahl zulegen und von Platz drei auf Platz zwei kommen und vielleicht sogar stärkste Kraft werden.

