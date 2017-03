Schienenersatzverkehr im Lavanttal

Wegen Bauarbeiten an der Koralmbahn und Zulaufstrecken wird der Abschnitt St. Paul - Wolfsberg - Bad St. Leohnhard von 6. März bis 9. Dezember mit einem Schienenersatzverkehr bedient.

Zug um Zug entsteht zwischen Klagenfurt und Graz die rund 130 Kilometer lange Koralmbahn, von den Bauarbeiten sind auch die Zulaufstrecken betroffen. Die Lavanttalbahn vom Bahnhof Wolfsberg bis zum neuen Bahnhof im Lavanttal ist eine der bedeutendsten Strecken. Mit dem Baustart der Landesstraßen-Unterführung St. Jakober Straße in Wolfsberg starten die Hauptarbeiten für die Attraktivierung der Lavanttalbahn, so die ÖBB in einer Aussendung.

ÖBB

Baumaßnahmen im Detail:

Neue Straßenunterführung im Süden des Bahnhofs Wolfsberg

Erneuerungen von Eisenbahnkreuzungen

Erweiterung der Barrierefreiheit am Bahnhof Wolfsberg

Neue elektronische Stellwerke in Wolfsberg, St. Andrä und St. Stefan

Vorarbeiten für die Elektrifizierung der Strecke

Modernisierung und Erneuerung von Gleisen und Weichen

Wegen dieser Bauarbeiten und der erforderlichen Streckensperre wird ab Montag, dem 6. März bis einschließlich Samstag, dem 9. Dezember für alle Züge zwischen St. Paul im Lavanttal – Wolfsberg – Bad St. Leonhard ein Schienenersatzverkehr mit Autobussen geführt.

