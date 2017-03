„Lebenstraum“ Hüttenwirt in den Karawanken

Die Klagenfurter Hütte in den Karawanken hat seit Jahresbeginn mit Karl „Charly“ Walluschnig einen neuen Pächter. Er löste Sandra und Sigi Payrer ab. Walluschnig sagt, er lebt mit der Hütte seinen Lebenstraum.

Die Klagenfurter Hütte liegt auf der Matschacher Alm, am Fuß des Kosiak in 1.664 Meter Seehöhe. Im Sommer ist sie bei Wanderern und im Winter bei Skitourengeher ein beliebter Treffpunkt. Das Besondere: Der Weg dorthin ist auch für kleine Kinder geeignet, sogar mit einem geländegängigen Kinderwagen kann man vom Parkplatz Johannsen Ruhe in rund einer Stunde zur Hütte wandern.

Ingrid Pilz

Natur als Herausforderung

Seit 1. Jänner ist Charly Walluschnig Wirt auf der Schutzhütte des Alpenvereins. Es ist die erste Hütte, die er bewirtschaftet und seine ersten Wochen in den Karawanken waren vom Wetter her gleich eine Herausforderung: „Es war starker Sturm, ich habe Verwehungen von bis zu 1,80 Meter. Bin sogar mit dem Quad schon hängen geblieben, ein echtes Erlebnis.“

Die Schutzhütte Die Klagenfurter Hütte ist 110 Jahre alt und wurde komplett saniert, verfügt über Photovoltaik und eine vollbiologische Kläranlage. Sie hat 20 Betten und Matratzenlager für 20 Personen.

„Hier ist es am schönsten“

Seit zehn Jahren schon suche er eine Hütte, das sei sein Lebenstraum, den er sich nun erfüllt habe, sagte Walluschnig. „Ich bin heroben zuhause, es ist ein solches Gefühl, wenn man aufsteht und auf dem Hochstuhl den Sonnenaufgang sieht. Es gibt für mich keine schönere Landschaft.“ Er sei schon viel herumgekommen in der Welt, aber hier sei es am schönsten.

Handyempfang gibt es auf der Klagenfurter Hütte nicht, das sei für die Gäste eine neue Erfahrung. Es gebe auch kein Fernsehen. Das gehe ihm selbst aber nicht ab, so Walluschnig. Sobald er auf der Hütte sei, habe er offen und sei rund um die Uhr für Gäste da, Sperrstunde gebe es eigentlich nicht. Mitte Mai folgt das Wanderopening, bis 26. Oktober sei täglich geöffnet. Im Winter zumindest jedes Wochenende.

