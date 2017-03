Gedenktafel für Udo Jürgens enthüllt

Für den am 21. Dezember 2014 verstorbenen Weltstar Udo Jürgens ist am Freitag in seiner Geburtsstadt Klagenfurt eine Gedenktafel enthüllt worden. Die Gedenktafel befindet sich im Foyer des Konzerthauses.

Die Gedenktafel solle ein würdevolles und ehrendes Zeichen der Erinnerung an den Weltstar sein, heißt es in einer Aussendung des Magistrat Klagenfurt. Es habe viele Überlegungen und Vorschläge gegeben, sagte Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz: „Wir haben uns schließlich aber an die Wünsche und Vorstellungen der Familie gehalten und nun gemeinsam etwas Eindrucksvolles geschaffen.“

Magistrat Klagenfurt

Der Text wurde von Udos Bruder Manfred Bockelmann und Professor Peter Gstettner erstellt. Mit dem Konzerthaus wurde ein Ort gewählt, der das Leben des Künstlers und Klagenfurter Ehrenbürgers entscheidend geprägt hat, heißt es in der Aussendung der Stadt. Jürgens wurde von 1948 bis 1955 am Konservatorium unterrichtet und hat hier die Basis für sein späteres Musikschaffen erhalten. Während der Ausbildungszeit gab er bereits seine ersten Konzerte in Klagenfurt, damals noch als Jazzmusiker.