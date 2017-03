Klagenfurt: Stadtwerke renovieren Bäder

3,5 Millionen Euro investieren die Stadtwerke Klagenfurt derzeit in ihre Bäder. Schon seit der letzten Saison laufen im Klagenfurter Standbad umfangreiche Bauarbeiten. Auch im Loretto-Bad werden Erneuerungsarbeiten durchgeführt.

Im Strandbad musste der alte Kabinentrakt im Süden abgerissen werden. 2,7 Millionen Euro kosten die neuen Kabinen, die Arbeiten stehen kurz vor dem Abschluss. Noch ist das Strandbad aber fest in der Hand von Bauarbeitern und Baggern. Bis zur Eröffnung Ende April soll alles fertiggestellt sein, sagte Stadtwerke-Vorständin Sabine Schütz-Oberländer. Saniert werden auch Freiflächen, sowie Teile der Gastronomieeinrichtungen. 450.000 Euro fließen in Erneuerungsarbeiten im Loretto-Bad.

Hude/Mein Klagenfurt/KK

Erhöhte Eintrittspreise: „Günstiges Mittelfeld“

Die Eintrittspreise werden heuer leicht angehoben, sagte Schütz-Oberländer: „Bei den Tageskarten haben wir den Preis um zehn bis 30 Cent angehoben. Bei den Saisonkarten liegt die Erhöhung zwischen etwas über einem Euro und maximal 3,50 Euro. Man muss aber sagen, dass wir im Vergleich rund um den See noch immer im günstigen Mittelfeld sind.“ Einen Aufpreis von 27 Euro gibt es auch für die Nutzung des neuen Kabinen-Traktes. Es kann aber auch der bestehende, alte Trakt im Norden weiterhin genutzt werden.

Die Saisonkarten sind heuer erstmals für alle drei Bäder, also für das Strandbad und die Bäder Loretto und Maiernigg gültig, auch deshalb weil die Bauarbeiten im Bereich Loretto nicht vor Ende Mai fertiggestellt werden, sagte Schütz-Oberländer. Im vergangenen Jahr wurden in den drei Strandbädern in Klagenfurt knapp eine halbe Million Gäste gezählt, etwa 60 Prozent sind Saisonkartenbesitzer.