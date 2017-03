Städtetourismus: Noch „Luft nach oben“

Der Klagenfurter Städtetourismus ist kaum mit dem anderer Städte vergleichbar. Die Landeshauptstadt funktioniert eher wie eine klassische Seedestination, vor allem in der Vor- und Nachsaison gibt es viel Luft nach oben - aber wie ändern?

Am Freitag tagt die Generalversammlung des neuen privaten Tourismusverbandes in Klagenfurt. Eines der Themen: Wie können die Stadthotels auch im Winter und den Nebensaisonen besser ausgelastet werden? Hoffnungen liegen auf Sportgruppen und - in weiterer Zukunft - im Kongresstourismus, der jetzt noch nicht so richtig in Schwung kommt. Der Städtetourismus in Klagenfurt sei kaum mit jenem in Wien oder Salzburg vergleichbar, so der Geschäftsführer des Tourismusverbandes, Helmuth Micheler. „Wir funktionieren in Summe fast wie eine klassische Seedestination und haben im Sommer unsere Spitzen, die Topauslastung liegt im Juli und August. In der Vor – und Nachsaison haben wir in Klagenfurt noch sehr viel Potential nach oben.“

Keine Betten? Veranstaltungen besser abstimmen

Das spürt auch Hotelierin Roswitha Reichmann-Kollmann in ihrem Hotel Rokohof zwischen der Innenstadt und dem Wörthersee. "Ich bekomme immer eine Wut wenn ich höre, wir hätten keine Betten, nur wenn einmal etwas besetzt ist. Die Leute sollten ihre Veranstaltungen koordinieren und nicht immer mit Überschneidungen. Klar gibt es dann einmal an einem Tag keine Betten.“

Rund 2000 Hotelbetten gibt es in Klagenfurt. 60 Prozent Auslastung über das Jahr braucht ein Stadthotel, um wirtschaftlich geführt werden zu können. In Klagenfurt, aber auch anderen Kärntner Bezirksstädten sind es meist 40 bis 50 Prozent, ist von einigen Tourismustreibenden zu hören. Tourismuschef Micheler macht sich zum Ziel, die Vor- und Nebensaison in der Landeshauptstadt zu beleben. „Der Bereich Kongresstourismus und Convention ist definitiv ausbaufähig, hier versuchen wir in Kooperation mit der Messe neue Akzente zu setzen.“

Kongresszentrum neben Messehalle angedacht

Pläne für ein Kongresszentrum in Klagenfurt gibt es seit Jahren immer wieder. Der jüngste Anlauf der Messegesellschaft sieht den Bau eines Kongresszentrums neben der Messehalle 5 vor, im größten Saal sollen 400 Besucher Platz haben.