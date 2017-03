Wenn Polizisten zu Puppen werden

Die Mannequin Challenge ist seit Wochen ein neuer Trend im Internet. Nun hat auch die Kärntner Polizei ihr eigenes „Mannequin-Video“ gedreht. Auch die Kollegen von Kärnten heute durften ein kleiner Teil des Videos sein.

Unter Mannequin Challenge versteht man Videos, in denen Menschen quasi zu Schaufensterpuppen einfrieren und so Einblicke in ihr Leben oder in ihre Arbeitswelt geben.

Die Landespolizeidirektion Burgenland war es, die ihre Kärntner Kollegen dazu animierte, ein eigenes Video zu drehen, das auf der Facebook-Seite der Polizei Kärnten und am Youtube-Kanal der Polizei veröffentlich wird. Gefilmt und geschnitten wurde das Video von dem Villacher Polizisten Erwin Moser, der das Fotografieren und Videofilmen zu seinen Hobbys zählt. Für ihn sei auch die Zusammenstellung von Videos am PC beruhigend, was er als Ausgleich zum stressigen Berufsalltag sieht.

ORF

Ruhiges Stehen statt schneller Reaktionen gefragt

ORF Kärnten-Redakteur Bernd Radler war vor zwei Wochen mit seinem Kamerateam exklusiv bei den Dreharbeiten in Villach dabei. Sie fanden im Villacher Staddteil Landskron statt und waren besonders actionreich: Neben einer quasi „schwebenden“ Kamera war auch eine Drohne in der Luft am Start, um spannende Bilder für das Video einzufangen.

ORF

Etwa 15 vorwiegend junge Polizisten aus Villach machten bei den Dreharbeiten mit. Im Video ist zu sehen, wie ein Einbrecher verfolgt wird. In einem Baumarkt wird er schließlich auf frischer Tat ertappt. Anders als im Berufsalltag mussten die Polizisten dabei aber nicht besonders schnell sein, sondern besonders ruhig stehen und sich nicht bewegen.

ORF

Regisseur Erwin Moser, der die Statisten oft „einbremsen“ musste, zeigte sich am Ende mit dem Verlauf der Dreharbeiten zufrieden: „Sie haben es wirklich gut gemacht.“

Diensthunde nachträglich „eingefroren“

Einzig die vierbeinigen Kollegen der Beamten taten sich beim Stillstehen bzw. Sitzen besonders schwer: Zwei Diensthunde mussten nachträglich beim Schnitt „eingefroren“ werden, da sie bei den Dreharbeiten zu aufgeregt waren.

Hundeführer Gottfried Diem sagt, es komme auf den jeweiligen Charakter des Tieres an: „Jeder Hund ist anders, meiner ist sehr triebig. Überhaupt sind unsere Hunde grundsätzlich sehr lebhaft und aufgeweckt.“

Einmaliger Blick hinter die Kulissen

Besonders erfreut über das Ergebnis zeigte sich auch Rainer Dionisio, der Pressesprecher der Kärntner Polizei. Er unterstrich, dass die Polizei mit modernen Mitteln zeigen wolle, was sie leisten könne: „Über Polizeieinsätze wird üblicherweise immer in der Vergangenheit berichtet. Am nächsten Tag weiß man, was passiert ist. Dieser Film zeigt aus Sicht des Polizisten, was bei einem Einsatz alles passiert und man kann erleben, was Polizeiarbeit wirklich bedeutet.“

Video-Oscar vorerst nicht angestrebt

Die Feuerwehr in Völkermarkt legte ein Meisterstück der Mannequin Challenge vor. Sie wurde sogar mit einem Oscar der Feuerwehrbranche in Deutschland ausgezeichnet - mehr dazu in -Ein „Oscar“ für Kärntens Feuerwehr. Die Polizei fühlt sich zumindest vorerst noch nicht angespornt, dem Vorbild der Feuerwehr zu folgen - vorerst zeigt sich Rainer Dionisio bescheiden: „Wir erwarten uns kein großes Lob oder eine Auszeichnung. Es war wirklich ein Spaß, einmal abseits der üblichen Möglichkeiten Polizeipräsenz zu machen. Wenn das Video gut ankommt und ein bisschen zeigt, was die Polizei im Hintergrund so macht, dann war das eine gelungene Sache.“

ORF

Ob der Film tatsächlich preisverdächtig geworden ist oder nicht können Sie selbst entscheiden: Ab 17.00 Uhr wird das Video auf der Facebookseite der Polizei Kärnten veröffentlicht. Eine ausführliche Hintergrundreportage der Dreharbeiten in Villach gibt es dann um 19.00 Uhr in ORF 2.