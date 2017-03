Feldkirchen: Wirbel um illegale Parkuhren

In Feldkirchen muss die Aktionsgemeinschaft der örtlichen Kaufleute die als Werbegeschenke verteilten Parkuhren zurückrufen. Ein Stricherl pro Stunde zu viel gilt als illegal und könnte einen Strafzettel einbringen.

Laut einem Bericht des Gratisblattes „Woche“ wurden die Uhren seit Jänner dieses Jahres als Geschenke ausgegeben. Obmann Heinz Breschan übernahm für den Fehler die Verantwortung. Werden die „illegalen“ Zeitanzeiger benutzt, kann dies den Verkehrsteilnehmern ein Strafmandat einbringen, da zwischen den Stundenmarkierungen jeweils ein Stricherl zu viel aufgedruckt wurde.

Vier statt drei Striche

Laut Straßenverkehrsordnung müssen zwischen den Stundenziffern jeweils drei Striche gedruckt sein, also den Viertelstundentakt ersichtlich machen. Da fällt schon gar nicht mehr ins Gewicht, dass Zeiger und Darstellung des Ziffernblattes nicht wie vorgeschrieben in dunkler Farbe gehalten sind, sondern in weiß und kupfer.

Nun sollen korrekte Parkuhren geordert und an die Kunden verteilt werden. Die Mitgliedsbetriebe der Aktionsgemeinschaft wurden dazu aufgefordert, die fehlerhaften Uhren zu vernichten.

