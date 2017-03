Blumenhotel an Jacques Lemans verkauft

Das Blumenhotel in St. Veit an der Glan ist am Mittwoch verkauft worden. Bei einer Bietersitzung ging Alfred Riedl, der Besitzer der Uhrenfirma Jacques Lemans, als Bestbieter hervor. Der kolportierte Preis liegt bei 2,6 Millionen Euro.

Riedl hatte eigentlich schon im November das in die Pleite geschlitterte Hotel ersteigert, war dann aber in der Nachfrist von einer Sankt Veiter Immobilienfirma überboten worden. Letztendlich bekam Riedl am Mittwoch dann doch den Zuschlag.

Wie der Alpenländische Kreditorenverband am Nachmittag gegenüber dem ORF bestätigte, plant der neue Eigentümer den Betrieb weiter als Hotel zu führen, wo auch Veranstaltungen stattfinden sollen. Zuvor sollen Renovierungsarbeiten erfolgen.

