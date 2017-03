Wietersdorfer investiert in Umweltmaßnahmen

Das Zementwerk Wietersdorfer will seine Umweltbilanz verbessern. Nachdem eine Staubfilteranlage in Betrieb genommen wurde, wird nun mit dem Bau einer Nachverbrennungsanlage begonnen. Insgesamt investiert man 13,5 Millionen Euro.

Der eingebaute Staubfilter reduziert den Ausstoß von Kohlenmonoxid und organischen Kohlenstoffverbindungen. Ein Großteil des bei der Zementproduktion anfallenden Staubes gelangt nicht in die Umwelt, sondern wird durch den eingebauten Filter eingefangen und wieder der Zementproduktion zugeführt. Wenn im Oktober auch die Nachverbrennungsanlage ihren Probebetrieb aufnimmt, soll der Schadstoffausstoß um 90 Prozent reduziert werden.

„Für langfristige Absicherung des Werks“

Wietersdorfer-Geschäftsführer Wolfgang Mayr-Knoch sagte, der Nachverbrennungsprozess laufe bei rund 850 Grad und vernichte Kohlenstoffverbindungen, es verwandle sie in harmlose Stoffe. Man habe aber auch schon bisher alle Grenzwerte eingehalten.

Vor eineinhalb Jahren wurde auch eine Quecksilberreduktionsanlage eingebaut. Wietersdorfer hofft, sich mit Maßnahmen wie diesen bald zu den saubersten Zementwerken Europas zählen zu dürfen. Mit dem HCB-Skandal hätten diese Maßnahmen aber nichts zu tun, sagte Mayr-Knoch: „Das ist eine allgemeine Maßnahme, um langfristig die Existenz des Werks zu sichern, denn die Umweltbestimmungen werden verschärft.“

Neuerliche Blaukalkverbrennung keine Option

HCB enthaltender Blaukalk wird im Zementwerk nicht mehr verbrannt. Hätte es diese Nachverbrennungsanlage schon früher gegeben, wäre es wohl auch nie zum HCB-Skandal gekommen, weil die notwendigen Temperaturen von über 800 Grad erreicht werden, um HCB zu vernichten. Wieder mit der Blaukalk-Verbrennung anzufangen, sei zwar theoretisch möglich, für Wietersdorfer aber keine Option, betont jedoch Mayr-Knoch. Das sei eine Frage für Bevölkerung, Politik und Behörden - hier müsste es dafür einen Konsens geben.

Fakt ist: Das Problem Blaukalkdeponie bleibt ohne Entsorgungsmöglichkeit bestehen. Vorerst gehe es hier mit der Sanierung der Deponie nur eine Zwischenlösung, so Umweltlandesrat Rolf Holub (Grüne). Die Deponie in Brückl werde durch die Sanierungsmaßnahmen Ende März von oben her dicht sein, Ende 2017 soll dann auch nach unten nichts mehr ins Erdreich versickern können - mehr dazu in Kalkdeponie wird baulich versiegelt.

