Verfolgungsjagd mit Polizei: Haft und Geldbuse

Ein Klagenfurter, der im Oktober 2016 der Polizei eine gefährliche Verfolgungsjagd durch die Landeshauptstadt lieferte, ist am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt zu fünf Monaten bedingter Haft und einer Geldstrafe verurteilt worden. Er zeigte sich reumütig.

Der 50-Jährige missachtete rote Ampeln, versuchte Polizeiautos von der Straße abzudrängen und raste mit 80 km/h durch eine 30km/h-Zone. Bei seiner Aktion gefährdete der Mann auch Polizisten gefährdet, schilderte Philip Wernig von der Polizeiinspektion Annabichl. Er hatte auf der Villacher Straße mit seinem Wagen einen quer gestellten Streifenwagen gerammt. Auch am Viktringer Ring versuchte er, einen Streifenwagen von der Straße abzudrängen, dabei kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge - mehr dazu in - mehr dazu in Alkolenker rast Polizeiflotte davon.

Bei Polizisten entschuldigt

Der Angeklagte bereute beim Prozess am Mittwoch seine Tat vor Richter Gerhard Pöllinger. Er entschuldigte sich bei den Polizisten, die als Zeugen geladen waren. Der Mann wurde zu fünf Monaten bedingter Haft und zu einer Geldstrafe in der Höhe von 3.000 Euro verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.