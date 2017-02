„Zurück zu den Wurzeln“ bei GTI-Treffen

Von 24. bis 27. Mai wird sich in Reifnitz wieder alles um die GTIs drehen. Das Treffen für Autofans steht heuer unter dem Motto „Coming Home“. Damit will die Gemeinde Maria Wörth als Veranstalter den Weg zurück zu den Wurzeln des Festes weiterverfolgen.

Vier Tage lang soll in Reifnitz alles im Zeichen des GTI-Fans stehen. Von Seiten des Veranstalters, der Gemeinde Maria Wörth, wurde bereits fixiert, dass jeder Tag unter einem eigenen Motto stehen und von einem entsprechenden Programm begleitet werden soll.

Die Golf-Sternfahrt soll über eine neue Route führen und größer werden. Die Ticketpreise bleiben unverändert, hieß es am Dienstag von Bürgermeister Markus Perdacher (ÖPV). Ein Tagespass wird 30 Euro kosten.

Gemeinde Reifnitz

Projekttreffen im März

Details zur Infrastruktur, dem Programm und neuen Highlights beim Treffen werden bei einem gemeinsamen Workshop im März mit Projektmanagern von Volkswagen, Fan Clubs, Ausstellern, Sponsoren und Partnern des Treffens ausgearbeitet. Wie jedes Jahr wird die Gemeinde als Veranstalter etwa 700.000 Euro aus dem Budget für das Autotreffen reservieren, hieß es von Perdacher.

2016 besuchten knapp 6.000 Autos in die GTI-Hochburg am Wörthersee und 120.000 Personen waren an den zwei Jubiläen dabei. Es wurde der 40. Geburtstag des GTIs und das 35. GTI-Treffen am Wörthersee gefeiert. Die Kehrtwende mit dem Ziel, den GTI wieder in den Mittelpunkt der Veranstaltung zu stellen, ist laut den Veranstaltern geglückt.

