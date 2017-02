GKK: Ausstempeln während Rauchpause

Die Gebietskrankenkasse ist ab dem 1. März rauchfrei. Das Rauchen in den Räumlichkeiten und rund um das Gebäude ist verboten. Dienstnehmer müssen für eine Zigarettenpause ausstempeln. Arbeitsrechtlich gibt es kein Recht auf Rauchen.

Laut Aussage der Personalabteilung der Kärntner Gebietskrankenkasse gibt es während der Dienstzeit keine Möglichkeit zu rauchen. Wer das trotzdem will, muss ausstempeln. Er unterbricht somit seine Dienstzeit, die er später einarbeiten muss.

Rauchpausen während der Dienstzeit sind im Arbeitsrecht nicht vorgesehen, bestätigt auch Wolfram Lechner von der Arbeiterkammer. Das Gesetz sehe nach mindestens sechs Stunden eine halbe Stunde unbezahlte Ruhepause vor: „Man kann sie verwenden, wie man möchte. Aber nebenher zu rauchen sieht der Gesetzgeber nicht vor.“ Das bedeute laut Lechner, dass grundsätzlich während Rauchpausen ausgestempelt werden muss, weil der Arbeitgeber nicht die Verpflichtung hat, die Rauchpausen zu bezahlen.

Betriebsvereinbarung hält genaue Regeln fest

Auszustempeln, um außerhalb der Dienstzeiten zu rauchen, ist zwar theoretisch möglich, praktisch in vielen Betreiben aber nicht. Oft liegen für Gebäude und Liegenschaften Rauchverbote vor, sagt auch Lechner. In solchen Fällen müsste man das Gelände verlassen. Eigentlich ist jede Pause mit dem Arbeitgeber zu vereinbaren - unbefugt Pause zu machen gehen auch nicht.

„Wenn es in einem Betrieb einen gewählten Betriebsrat gib, kann über die Ordnungsvorschriften eine Betriebsvereinbarung abgeschlossen werden." Darin könne genau definiert werden, in welchem Ausmaß Rauchpausen genommen werden können und an welchen Orten am Betriebsgelände geraucht werden kann“, so der Arbeitsrechtsexperte.

Öffentliche Gebäude: Raucherzonen im Freien

Gesetzlich festgeschriebene Rauchverbote herrschen seit 2005 auch in allen öffentliche Gebäuden und auch den Krankenhäusern. Das heißt, dass für die Mitarbeiter dort Rauchen während der Dienstzeit unmöglich ist. Es sei denn, es gibt Betriebsvereinbarungen. So könnten zum Beispiel im Freien gekennzeichnete Raucherzonen eingerichtet werden.

Links: