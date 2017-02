Raika-Filiale in Döbriach überfallen

Montagvormittag ist die Raika-Filiale in Döbriach überfallen worden. Der maskierte Täter war mit einem Messer bewaffnet und flüchtete zu Fuß mit Beute in unbekannter Höhe. Die Fahndung läuft im Großraum Villach bis zum Wörthersee.

Der bisher unbekannte Mann forderte von den beiden Angestellten in der Bank in englischer Sprache Geld. Das Messer hatte ein Klinge von zehn bis 15 Zentimeter langer Klinge, mit dem er den Mann und die Frau in der Bank bedrohte. Sie lösten sofort Alarm aus. Als ihm vermeintlich zu wenig Geld ausgefolgt wurde, griff er selbst in die Kassenlade, dann flüchtete er zu Fuß. Die Angestellten erlitten einen Schock.

LPK Kärnten

Nach rund sechs Minuten war die Polizei vor Ort. Zufällig fand in Villach gerade ein Übung statt, so war rasch zusätzliche Verstärkung zur Stelle. Ein Zeuge, der den Täter in die Bank laufen sah, wurde befragt. Die Bilder der Überwachungskamera werden ebenfalls ausgewertet.

Täterbeschreibung:

Der Mann war ca. 1,70 Meter groß, mit einem Schal vermummt. Er trug eine Sonnenbrille und eine Schirmkappe. Ob es ein In- oder Ausländer war, kann noch nicht gesagt werden, es könnte sein, dass er zur Tarnung Englisch gesprochen hatte.